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Ринок автобусів в Україні скоротився у лютому: які моделі купували найчастіше

Ринок автобусів в Україні скоротився у лютому: які моделі купували найчастіше
Частка нової техніки серед зареєстрованих автобусів склала 42%

У лютому 2025 року в Україні було зареєстровано 173 автобуси (включаючи мікроавтобуси). Це на 4% менше, ніж у лютому минулого року, та на 26% менше, ніж у січні 2025 року.

Про це повідомляє "Укравтопром"

Частка нової техніки серед зареєстрованих автобусів склала 42%, тоді як у лютому 2024 року цей показник становив 60%.

Серед нових автобусів найчастіше реєстрували:

  • Ford – 29 одиниць;
  • Atanan – 17 одиниць;
  • Etalon – 8 одиниць.

Серед вживаних лідерами стали:

  • Mersedes-BENZ – 41 одиниця;
  • VDL – 20 одиниць;
  • Volkswagen – 12 одиниць.

Загалом з початку року автобусний парк України поповнився 406 транспортними засобами, що на 16% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

При цьому кількість нових автобусів склала 221 одиницю (-3% до минулого року), а імпорт вживаних зріс до 185 одиниць (+50%).

Додамо, у листопаді український автопарк поповнили 260 автобусів, включаючи мікроавтобуси, що на 4% менше ніж торік. Порівняно з жовтнем 2024 року ринок автобусів зріс на 10%. 

Автор:
Тетяна Гойденко