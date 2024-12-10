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Ринок автобусів у листопаді зріс на 10% порівняно з жовтнем: які моделі найпопулярніші
У листопаді український автопарк поповнили 260 автобусів, включаючи мікроавтобуси, що на 4% менше ніж торік. Порівняно з жовтнем 2024 року ринок автобусів зріс на 10%. Про це інформує Укравтопром.
Частка нової техніки серед цього обсягу становила 63%, що відповідає минулорічним показникам.
Які автобуси купували у листопаді
Найчастіше у минулому місяці вперше реєстрували:
в частині нових автотранспортних засобів:
· Zaz – 39 одиниць;
· Ataman – 39 одиниць;
· Ford – 23 одиниць.
серед вживаних:
· Mercedes-benz - 29 одиниць;
· VDL - 19 одиниць;
· Iveco - 9 одиниць.
Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1911 автобусів, що на 24% менше до аналогічного періоду 2023р. З них нові – 1101 автобуси (-28%), вживані – 810 автобусів (-17%).
Delo.ua повідомляло, що в Україні запускають створення єдиного реєстру автостанцій. Електронний Перелік допоможе впорядкувати діяльність автостанцій та буде необхідним під час відкриття нових автобусних маршрутів.
Додамо, що у травні 2024 року в Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів.