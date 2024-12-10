Ринок автобусів у листопаді зріс на 10% порівняно з жовтнем: які моделі найпопулярніші

У листопаді український автопарк поповнили 260 автобусів, включаючи мікроавтобуси, що на 4% менше ніж торік. Порівняно з жовтнем 2024 року ринок автобусів зріс на 10%. Про це інформує Укравтопром.

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Частка нової техніки серед цього обсягу становила 63%, що відповідає минулорічним показникам.

Які автобуси купували у листопаді

Найчастіше у минулому місяці вперше реєстрували:

в частині нових автотранспортних засобів:

· Zaz – 39 одиниць;

· Ataman – 39 одиниць;

· Ford – 23 одиниць.

серед вживаних:

· Mercedes-benz - 29 одиниць;

· VDL - 19 одиниць;

· Iveco - 9 одиниць.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1911 автобусів, що на 24% менше до аналогічного періоду 2023р. З них нові – 1101 автобуси (-28%), вживані – 810 автобусів (-17%).

Delo.ua повідомляло, що в Україні запускають створення єдиного реєстру автостанцій. Електронний Перелік допоможе впорядкувати діяльність автостанцій та буде необхідним під час відкриття нових автобусних маршрутів.

Додамо, що у травні 2024 року в Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів.