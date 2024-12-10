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Ринок автобусів у листопаді зріс на 10% порівняно з жовтнем: які моделі найпопулярніші

Ринок автобусів к листопаді зріс
Частка нової техніки серед цього обсягу становила 63%

У листопаді  український автопарк поповнили 260 автобусів, включаючи мікроавтобуси, що на 4% менше ніж торік. Порівняно з жовтнем 2024 року ринок автобусів зріс на 10%. Про це інформує Укравтопром.

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Частка нової техніки серед цього обсягу становила 63%, що відповідає минулорічним показникам.

Які автобуси купували у листопаді

 Найчастіше у минулому місяці вперше реєстрували:

в частині нових автотранспортних засобів:

·         Zaz – 39 одиниць;

·         Ataman – 39 одиниць;

·         Ford – 23 одиниць.

серед вживаних:

·         Mercedes-benz  - 29 одиниць;

·         VDL - 19 одиниць;

·         Iveco - 9 одиниць.

Всього з початку року автобусний парк України поповнили 1911 автобусів, що на 24% менше до аналогічного періоду 2023р. З них нові – 1101  автобуси (-28%), вживані – 810 автобусів (-17%).

Delo.ua повідомляло, що в Україні запускають створення єдиного реєстру автостанцій. Електронний Перелік допоможе впорядкувати діяльність автостанцій та буде необхідним під час відкриття нових автобусних маршрутів.

Додамо, що у травні 2024 року в Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів

Автор:
Ольга Опенько