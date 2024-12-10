Рынок автобусов в ноябре вырос на 10% по сравнению с октябрем: какие модели самые популярные

В ноябре украинский автопарк пополнили 260 автобусов, включая микроавтобусы, что на 4% меньше, чем в прошлом. В сравнении с октябрем 2024 года рынок автобусов вырос на 10%. Об этом сообщает Укравтопром.

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Доля новой техники среди этого объема составляла 63%, что соответствует прошлогодним показателям.

Какие автобусы покупали в ноябре

Чаще всего в прошлом месяце впервые регистрировали:

в части новых автотранспортных средств:

· Zaz – 39 единиц ;

· Ataman – 39 единиц ;

· Ford – 23 единиц .

среди б/у :

· Mercedes-benz – 29 единиц;

· VDL-19 единиц ;

· Iveco — 9 единиц .

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1911 автобусов , что на 24% меньше к аналогичному периоду 2023г. Из них новый – 1101 автобусы ( -28%) , б / у – 810 автобусов (-17%).

Delo.ua сообщало, что в Украине запускают создание единого реестра автостанций. Электронный Перечень поможет упорядочить деятельность автостанций и будет необходим при открытии новых автобусных маршрутов.

В мае 2024 года в Украине заработал единый портал официальных международных автобусных маршрутов .