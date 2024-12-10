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Рынок автобусов в ноябре вырос на 10% по сравнению с октябрем: какие модели самые популярные
В ноябре украинский автопарк пополнили 260 автобусов, включая микроавтобусы, что на 4% меньше, чем в прошлом. В сравнении с октябрем 2024 года рынок автобусов вырос на 10%. Об этом сообщает Укравтопром.
Доля новой техники среди этого объема составляла 63%, что соответствует прошлогодним показателям.
Какие автобусы покупали в ноябре
Чаще всего в прошлом месяце впервые регистрировали:
в части новых автотранспортных средств:
· Zaz – 39 единиц ;
· Ataman – 39 единиц ;
· Ford – 23 единиц .
среди б/у :
· Mercedes-benz – 29 единиц;
· VDL-19 единиц ;
· Iveco — 9 единиц .
Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1911 автобусов , что на 24% меньше к аналогичному периоду 2023г. Из них новый – 1101 автобусы ( -28%) , б / у – 810 автобусов (-17%).
Delo.ua сообщало, что в Украине запускают создание единого реестра автостанций. Электронный Перечень поможет упорядочить деятельность автостанций и будет необходим при открытии новых автобусных маршрутов.
В мае 2024 года в Украине заработал единый портал официальных международных автобусных маршрутов .