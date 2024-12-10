Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,06

EUR

43,85

-0,00

Наличный курс:

USD

41,89

41,85

EUR

44,38

44,21

Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Рейтинг найкращі роботодавці

Найкращі 

роботодавці
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рынок автобусов в ноябре вырос на 10% по сравнению с октябрем: какие модели самые популярные

Рынок автобусов к ноябрю вырос
Доля новой техники среди этого объема составила 63%.

В ноябре украинский автопарк пополнили 260 автобусов, включая микроавтобусы, что на 4% меньше, чем в прошлом. В сравнении с октябрем 2024 года рынок автобусов вырос на 10%. Об этом сообщает Укравтопром.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли.
Киев, 12 декабря, офлайн
Забронировать участие

Доля новой техники среди этого объема составляла 63%, что соответствует прошлогодним показателям.

Какие автобусы покупали в ноябре

  Чаще всего в прошлом месяце впервые регистрировали:

в части новых автотранспортных средств:

·          Zaz – 39 единиц ;

·          Ataman – 39 единиц ;

·          Ford – 23 единиц .

среди б/у :

·           Mercedes-benz – 29 единиц;

·          VDL-19 единиц ;

·          Iveco — 9 единиц .

Всего с начала года автобусный парк Украины пополнили 1911 автобусов , что на 24% меньше к аналогичному периоду 2023г. Из них новый – 1101   автобусы ( -28%) , б / у – 810 автобусов (-17%).

Delo.ua сообщало, что в Украине запускают создание единого реестра автостанций. Электронный Перечень поможет упорядочить деятельность автостанций и будет необходим при открытии новых автобусных маршрутов.

В мае 2024 года в Украине заработал единый портал официальных международных автобусных маршрутов .

Автор:
Ольга Опенько