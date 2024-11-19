В Украине запускают создание единого реестра автостанций: как подать заявку на включение

Министерство развития общин и территорий вместе с "Укртрансбезопасностью" приступают к наполнению единого реестра автостанций. Этот электронный Перечень поможет упорядочить деятельность автостанций и будет необходим при открытии новых автобусных маршрутов.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там отмечают, что создание соответствующего Перечня было одобрено изменениями в Постановление №176. Согласно новому регулированию, включение автостанции в Перечень является обязательным условием для предоставления услуг перевозчикам и пассажирам.

Список автостанций будет формироваться по заявительному принципу и исключительно онлайн. Это значительно упростит процесс, сделает его более удобным и лишит излишней бюрократии.

Как владельцам автостанций подать заявку на включение в Перечень

Для того чтобы попасть в Перечень автостанций, необходимо:

перейти на сайт services.dsbt.gov.ua и авторизироваться через ID.GOV.UA с помощью квалифицированной электронной подписи;

в разделе "Автостанции" нажать копку "Добавить";

ввести название автостанции, указать адрес, заполнить информацию о характеристиках объекта, в частности, количестве платформ и мест для отстоя, времени работы, наличии помещений для ожидания, уборных и т.п.;

важно также внести корректный регистрационный номер объекта в Государственном реестре прав;

загрузить документ, предусматривающий правила предоставления услуг и условия, включая стоимость услуг и порядок их предоставления;

чтобы отправить запрос на проверку, нужно нажать кнопку ПУБЛИКАЦИЯ для этой автостанции и ожидать проверки.

Подробные инструкции по авторизации и заполнению формы доступны по ссылке.

Также отмечается, что контроль внесенных данных будет осуществляться автоматически через верификацию с другими государственными реестрами.

Напомним, Министерство развития общин и территорий разработало новый порядок выполнения международных автобусных перевозок. Он, в частности, предусматривает введение цифровой процедуры открытия маршрутов за границу с помощью онлайн-кабинета перевозчика и учета разрешений на нерегулярные перевозки Interbus.

Добавим, что в 2023 году Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры открыло 400 новых международных маршрутов для автобусных перевозчиков. Такая активность перевозчиков, осуществляющих заграничные автобусные перевозки, происходит из-за увеличения спроса, в частности из-за войны.

Треть автобусных маршрутов в Украине не обслуживается

Ранее заместитель министра развития общин Сергей Деркач рассказывал, что на сегодняшний день в Украине открыто почти 4000 внутренних автобусных маршрутов, но из них треть не обслуживается.

По его словам, с началом полномасштабного вторжения ситуация на рынке внутренних перевозок претерпела значительные изменения, поэтому требует актуализации.

"Мы планируем пересмотреть все зарегистрированные внутренние маршруты. Их сегодня почти 4000, из которых треть вообще не обслуживается. Возможно и больше, но мы об этом не знаем", — подчеркнул Деркач.