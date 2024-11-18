В Украине утвердили новый Порядок организации международных автобусных перевозок: что изменилось

Министерство развития общин и территорий разработало новый порядок выполнения международных автобусных перевозок. Он, в частности, предусматривает введение цифровой процедуры открытия маршрутов за границу с помощью онлайн-кабинета перевозчика и учета разрешений на нерегулярные перевозки Interbus.

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что речь идет о Приказе №966, который уже зарегистрирован в Министерстве юстиции. Он вступит в силу после публикации на портале https://zakon.rada.gov.ua/.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Сергея Деркача, обновленный Порядок в первую очередь сосредотачивается на цифровизации процессов: открытии маршрутов, пересечении границы, выдаче разрешений на маршруты.

"Больше не будет существовать отдельных комиссий, на которые нужно отнести стопки документов, чтобы открыть маршрут или внести изменения. Вся процедура будет проходить через кабинет перевозчика, что позволит экономить ресурс как бизнесу, так и государству, а также предупредит любые коррупционные риски", – говорится в его сообщении.

Какие изменения предусматривает новый порядок организации международных автобусных перевозок

Введение упрощенной системы подачи документов посредством цифровизации всех процессов открытия, закрытия, внесения изменений в международные маршруты и получения разрешений. Все документы будут подаваться через Единый комплекс информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте (ЕКИС);

Конкретизация перечня оснований для открытия, внесения изменений, продления и закрытия международных автобусных маршрутов. Закрытие международных маршрутов будет происходить в случае заявления перевозчика, или невыполнения в течение четырех месяцев 50% рейсов, или невыполнения перевозчиком рейсов или отказа в выдаче разрешения иностранной страны;

Установление четкого требования относительно наличия определенного количества автобусов, необходимых для обслуживания маршрутов; установление конкретных сроков рассмотрения документов перевозчиков и открытие маршрута или внесение изменений;

Решение об открытии маршрута должно быть принято в течение десяти дней с момента подачи документов в кабинете; Отказ в открытии маршрута заявитель получит в течение 14 дней;

Использование в международном сообщении только автобусов, отвечающих требованиям комфортности и имеющих систему GPS;

Введение учета выдачи журналов "Интербус". Для этого будет создан отдельный цифровой модуль для выдачи разрешений на нерегулярные перевозки.

Новый порядок организации международных автобусных перевозок. Инфографика: Министерство развития общин и территорий Новый порядок организации международных автобусных перевозок. Инфографика: Министерство развития общин и территорий Новый порядок организации международных автобусных перевозок. Инфографика: Министерство развития общин и территорий Новый порядок организации международных автобусных перевозок. Инфографика: Министерство развития общин и территорий Новый порядок организации международных автобусных перевозок. Инфографика: Министерство развития общин и территорий

В Министерстве отмечают, что тестирование онлайн-кабинета в скором времени будет возобновлено. Полноценно пользоваться онлайн-кабинетом для открытия маршрута, внесения изменений в маршрут или его продления можно будет в начале декабря – после публикации Приказа.

Деркач также отметил, что профильный приказ, регулирующий международные пассажирские перевозки, не изменялся последние 20 лет. По его словам это означает, что отрасль работала по правилам, которые не только не отвечали требованиям времени, а буквально препятствовали качественным услугам для пассажира и ведению бизнеса для перевозчика.

Напомним, в Украине заработал единый портал официальных международных автобусных маршрутов autobus.gov.ua.

Присоединившись к порталу, перевозчики получают возможность стать партнером единого государственного ресурса с легальными маршрутами.

Также сообщалось, что в 2023 году Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры открыло 400 новых международных маршрутов автобусных перевозчиков. Такая активность перевозчиков, осуществляющих заграничные автобусные перевозки, происходит из-за увеличения спроса, в частности из-за войны.

По данным ведомства, в прошлом году пассажиропоток за границу именно автобусными рейсами составил около 7,5 млн человек. Это несколько меньше, чем в первый год полномасштабной войны – 8,5 млн пассажиров, однако в разы больше довоенного периода. Так, в 2021 году автобусами за границу выехали 1,2 млн пассажиров.