В Україні затвердили новий Порядок організації міжнародних автобусних перевезень: що змінилося

Міністерство розвитку громад та територій розробило новий Порядок виконання міжнародних автобусних перевезень. Він, зокрема, передбачає запровадження цифрової процедури відкриття маршрутів за кордон за допомогою онлайн-кабінету перевізника та облік дозволів на нерегулярні перевезення Interbus.

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Про це повідомляє пресслужба відомства.

Повідомляється, що йдеться про Наказ №966, який вже зареєстровано в Міністерстві юстиції. Він набуде чинності після публікації на порталі https://zakon.rada.gov.ua/.

За словами заступника міністра розвитку громад та територій Сергія Деркача, оновлений Порядок у першу чергу зосереджується на цифровізації процесів: відкриття маршрутів, перетину кордону, видачі дозволів на маршрути.

"Більше не існуватиме окремих комісій, на які треба віднести стоси документів, щоб відкрити маршрут чи внести зміни. Вся процедура буде відбуватись через кабінет перевізника, що дозволить економити ресурс як бізнесу, так і держави, а також попередить будь-які корупційні ризики", - йдеться в його повідомленні.

Які зміни передбачає новий Порядок організації міжнародних автобусних перевезень

Запровадження спрощеної системи подачі документів за допомогою цифровізації всіх процесів відкриття, закриття, внесення змін тощо до міжнародних маршрутів та отримання дозволів. Всі документи будуть подаватися через Єдиний комплекс інформаційних систем у сфері безпеки на наземному транспорті (ЄКІС);

Конкретизація переліку підстав для відкриття, внесення змін, продовження та закриття міжнародних автобусних маршрутів; Закриття міжнародних маршрутів буде відбуватись у разі заяви перевізника, або невиконання протягом чотирьох місяців 50% рейсів, або невиконання перевізником рейсів чи відмові у видачі дозволу іноземної країни;

Встановлення чіткої вимоги щодо наявності певної кількості автобусів необхідної для обслуговування маршрутів; Встановлення конкретних строків розгляду документів перевізників та відкриття маршруту або внесення змін;

Рішення про відкриття маршруту має бути ухвалено протягом 10 днів з моменту подачі документів в кабінеті; Відмову у відкритті маршруту заявник отримає протягом 14 днів;

Використання у міжнародному сполученні лише автобусів, що відповідають вимогам комфортності та мають систему GPS;

Запровадження обліку видачі Журналів "Інтербус". Для цього буде створено окремий цифровий модуль для видачі таких дозволів на нерегулярні перевезення.

Новий Порядок організації міжнародних автобусних перевезень. Інфографіка: Міністерство розвитку громад та територій Новий Порядок організації міжнародних автобусних перевезень. Інфографіка: Міністерство розвитку громад та територій Новий Порядок організації міжнародних автобусних перевезень. Інфографіка: Міністерство розвитку громад та територій Новий Порядок організації міжнародних автобусних перевезень. Інфографіка: Міністерство розвитку громад та територій Новий Порядок організації міжнародних автобусних перевезень. Інфографіка: Міністерство розвитку громад та територій

У Міністерстві зазначають, що тестування онлайн-кабінету невдовзі буде відновлено. Повноцінно користуватись онлайн-кабінетом для відкриття маршруту, внесення змін до маршруту чи його продовження можна буде на початку грудня – після публікації Наказу.

Деркач також зауважив, що профільний наказ, що регулює міжнародні пасажирські перевезення, не змінювався останні 20 років. За його словами це означає, що галузь працювала за тими правилами, які не те що не відповідали вимогам часу, а буквально перешкоджали якісним послугам для пасажира та веденню бізнесу для перевізника.

Нагадаємо, в Україні запрацював єдиний портал офіційних міжнародних автобусних маршрутів autobus.gov.ua.

Приєднавшись до порталу, перевізники отримують безоплатну можливість стати партнером єдиного державного ресурсу з легальними маршрутами.

Також повідомлялося, що у 2023 році Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури відкрило 400 нових міжнародних маршрутів для автобусних перевізників. Така активність перевізників, що здійснюють закордонні автобусні перевезення, відбувається через збільшення попиту, зокрема, через війну.

За даними відомства, торік пасажиропотік за кордон саме автобусними рейсами становив близько 7,5 млн людей. Це трохи менше, ніж у перший рік повномасштабної війни – 8,5 млн пасажирів, проте в рази більше довоєнного періоду. Так, у 2021 році автобусами за кордон виїхали 1,2 млн пасажирів.