В 2023 году открылось 400 новых международных автобусных маршрутов – Мининфраструктуры

В 2023 году Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры открыло 400 новых международных маршрутов для автобусных перевозчиков.

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Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, передает "Укринформ".

"Каждый месяц к нам поступает примерно 50 запросов на открытие новых международных маршрутов. За 2023 год мы открыли их 400. Это большая цифра, потому что всего международных маршрутов у нас полторы тысячи, то есть только за прошлый год мы запустили где-то 25-30% из них ", - заметил Деркач.

По его словам, такая активность перевозчиков, осуществляющих зарубежные автобусные перевозки, происходит из-за увеличения спроса, в частности из-за войны.

По данным Минвосстановления, в прошлом году пассажиропоток за границу именно автобусными рейсами составил около 7,5 млн человек. Это немного меньше, чем в первый год полномасштабной войны – 8,5 млн. пассажиров, однако в разы больше довоенного периода. Так, в 2021 году автобусами за границу выехали 1,2 млн пассажиров.

"Сейчас наша задача – создать удобные условия пассажирам автобусов для пересечения границы, чтобы они не стояли по 10-15 часов в очередях. Для этого мы запускаем слот для перевозчиков в "єЧерзі". Когда люди будут точно знать время прибытия из одной точки в другую, они поймут, что пересекать границу на автобусе удобно. И тогда они будут пересаживаться с автомобилей на автобусы, которые будут двигаться по "єЧерзі", и это будет побуждать рынок международных перевозок к развитию", - пояснил замминистра.

"Єчерга" для автобусов заработала в 2023 году

Для рейсовых автобусов, выполняющих международные пассажирские перевозки, "єЧерга" заработала в тестовом режиме 1 августа 2023 года. Сервис был на украино-польской границе в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Уже 21 августа проект "єЧерга" для пассажирских автобусов был масштабирован на шесть пунктов пропуска, а именно "Краковец - Корчова" (Львовская область), "Шегини - Медика" (Львовская область), "Порубное - Сирет" (Черновицкая область), " Мамалыга – Кривая" (Черновицкая область), "Ягодин – Дорогуск" (Волынская область) – только регулярные рейсы, "Устилуг – Зосин" (Волынская область).

Мининфраструктуры расширило доступ к электронной очереди для пересечения границы автобусами на все контрольно-пропускные пункты с Евросоюзом и Молдовой.

С 12 февраля с помощью системы "єЧерга" автобусы могут планировать пересечение границы. Система работала на 8 пунктах пропуска, а затем расширилась еще на 21, то есть всего охвачено 29 пунктов пропуска.

Также сообщалось, что Мининфраструктуры ввело новые возможности в системе "єЧерга" для международных перевозчиков, обеспечив им новые возможности и более удобный функционал. Среди обновлений – облегченный доступ к информации, обновление данных и оптимизация очередей.

По словам заместителя министра Сергея Деркача, запуск "єЧерги" для автобусов является частью реформы международных пассажирских перевозок для обеспечения комфорта пассажиров.

Фото: ua.depositphotos.com