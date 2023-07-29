В Украине запустят "єЧергу" на границе для автобусов и легковушек: первый КПП подключают уже с 1 августа

Кабинет министров предусмотрел распространение действия системы "Электронная очередь пересечения границы" на автобусы, выполняющие международные пассажирские перевозки, и легковые автомобили. Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, такое решение было принято на заседании 28 июля.

В свою очередь Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры сообщило, что уже с 31 июля начинает тестирование электронной очереди для пересечения границы автобусами в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" на границе с Польшей.

Чтобы пересечь этот пункт пропуска с 1 августа, водителям или логистам стоит зарегистрировать автобус в системе "єЧерга" на соответствующем сайте и, собственно, приехать к границе в указанное в маршруте время. Для бронирования места в очереди следует нажать "Встать в очередь" и выбрать "Автобус", заполнить все необходимые поля и подтвердить запись.

Пока что услуга будет касаться только регулярных рейсов. В отличие от онлайн-очереди для грузовиков, услуга для автобусов в условиях тестового периода не будет предлагать время заезда на пункт пропуска. В ведомстве констатируют, что у каждого международного автобусного маршрута и так есть установленное время пересечения границы.

"Период тестирования услуги мы используем для того, чтобы проработать все технические нюансы нового сервиса для пассажирских перевозчиков и впоследствии масштабировать его на все пункты пропуска", - подчеркнул замминистра по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Анатолий Комирный.

Водителям, кроме регистрации, также доступна возможность отсрочить или отменить очередь, заменить водителя и транспортное средство. Кроме того, в Минвосстановления анонсировали разработку функции слотирования и выбора определенного времени заезда на пункт пропуска, чтобы услуга была удобна для тех, кто пересекает границу по нерегулярным маршрутам.

По словам другого заместителя министра Сергея Деркача, запуск "єЧерги" для автобусов является частью реформы международных пассажирских перевозок для обеспечения комфорта пассажиров.

На время тестового периода время ожидания пересечения границы не будет меняться, поскольку речь идет лишь о настройке нового сервиса. После настройки всех процессов очереди из автобусов перед пунктами пропусков должны исчезнуть, и соответственно, автобусные перевозки будут происходить только согласно "єЧерги".