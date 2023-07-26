Избавиться от недельных очередей: Бизнес призвал власти Украины и Польши расширить пропуск грузов через границу

Украинское бизнес-сообщество призывает правительства Украины и Польши содействовать развитию существующих и сооружению новых общих пунктов пропуска на украинско-польской границе, а также обеспечить скорейшее подписание двумя странами соглашения об общей границе.

Соответствующее заявление поддержали Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата Украины, Торгово-промышленная палата Украины, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Союз украинских предпринимателей. Кроме того, ее поддержали Общепольский союз работодателей дорожного транспорта и Польский союз предпринимателей и работодателей.

Как подчеркивают бизнесмены, полномасштабная война в Украине оказала существенное влияние на цепи поставок товаров: закрытие воздушного пространства Украины, блокирование части морских и речных портов, значительные повреждения железнодорожной сети и инфраструктуры страны привели к тому, что автомобильные грузовые перевозки через западные пункты пропуска стали практически единственным путем для международных перевозок товаров.

Там указывают, что, несмотря на систематическое развитие дорожной инфраструктуры с украинской и польской стороны границы, содействие модернизации пункта пропуска "Шегини - Медыка" и внедрение электронной очереди на всех существующих пунктах пропуска, транспорт до сих пор вынужден простаивать на границе по несколько суток, а сам механизм "є-Черга" нуждается в усовершенствовании.

Так, по данным электронной очереди на начало июля, время ожидания в общей очереди в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" составляет примерно 7 дней, а время ожидания в очереди на ветеринарный контроль - более 13 дней.

"Очевидно, что время ожидания приводит к замедлению товарооборота и финансовым потерям перевозчиков из-за простоя транспорта и нарушения договоров. По приблизительным подсчетам перевозчиков, сутки простоя грузового автомобиля стоят 300-400 евро", - говорят предприниматели.

Ввиду этого бизнес призывает правительство содействовать скорейшему подписанию соглашения об общей границе, усилить диалог с польской стороной и соответствующими институтами Евросоюза относительно развития существующих и сооружения новых общих пунктов пропуска на украинско-польской границе, используя доступные инструменты межправительственного взаимодействия и механизмы многосторонней дипломатии.

Также власти призывают к ускорению процесса принятия решений Государственной таможенной службой Украины о модернизации пунктов пропуска на польско-украинской границе, содействию поиску путей сближения таможенных процедур на польско-украинских пунктах контроля и выработке соответствующих рекомендаций по изменениям таможенного законодательства Украины и практик таможенных ведомств обеих стран.

Как подчеркивают инициаторы, все это будет стимулировать сокращение очередей на границе и длительности проверок, снижение расходов бизнеса на простой грузовиков и избежание штрафных санкций за несвоевременное выполнение международных контрактов, ускорение экспортно-импортных операций между Украиной и странами ЕС, что особенно важно в условиях усложненной логистики и инфраструктурных ограничений во время войны.

"Мы благодарим соответствующие органы государственной власти Украины и Республики Польша за все усилия, связанные с обеспечением бесперебойного движения грузов в обоих направлениях между Украиной и ЕС", - добавляют при этом предприниматели.

Напомним, что в конце мая ЕБА уже выражала обеспокоенность ситуацией со значительными очередями грузов в пунктах пропуска между Украиной и Польшей, которые наблюдались в последние недели и составлявшие до 10 дней.