Польша хочет создать экспериментальный КПП на границе с Украиной: будет ускоренный пропуск грузовиков

Польша изучает возможность создания экспериментального контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной, где будет ускоренное прохождение грузовиков. Об этом заявил член правления Польского агентства инвестиций и торговли (ПАИТ) Гжегож Осташ, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, на таком КПП мог бы действовать общий контроль грузов польскими и украинскими пограничниками.

Осташ рассказал, что сейчас в Украине ведут бизнес 870 польских компаний, и Польша заинтересована в развитии сотрудничества с украинскими фирмами.

"Мы собираем предложения и замечания от польского бизнеса относительно того, как можно было бы упростить ведение бизнеса в Украине. Все предложения украинским властям передаст правительственная уполномоченная по вопросам развития польско-украинского сотрудничества Ядвига Эмилевич", – сказал он.

Кроме того, ПАИТ создало реестр польских компаний, планирующих выходить на украинский рынок и участвовать в программах по восстановлению страны. По данным агентства, заинтересованность в сотрудничестве с украинским бизнесом выразили более 2500 предприятий и организаций.