Украина и Польша снова договорились продлить разрешения на грузоперевозки в третьи страны, но есть условие

Украина и Польша договорились продлить до конца 2023 года действие разрешений на грузовые автоперевозки из и в третьи страны, выданные польским и украинским перевозчикам в 2022 году.

Как сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, такое решение было принято на заседании 27 июня украино-польской смешанной комиссии по автомобильным перевозкам.

Важным условием выполнения перевозок в и из третьих стран станет класс экологичности грузовика: смешанная комиссия утвердила, что разрешения касаются только транспортных средств класса не ниже Евро-5. Обновленные экологические требования начнут действовать с 1 июля. При этом перевозчики, уже начавшие свой рейс, смогут его закончить.

"В то же время среди всех зарегистрированных грузовиков в собственности лицензированных перевозчиков всего около 1200 автомобилей принадлежат к классу Евро-4, а около 70 тысяч - отвечают обновленным требованиям, а именно Евро-5 и выше", - указывают в украинском ведомстве.

Также профильные министерства обеих стран договорились проверить сеть регулярных автобусных маршрутов между Украиной и Польшей и обсудили вопрос введения электронной очереди для пассажирских перевозок.

Напомним, что в прошлый раз Минвосстановления Украины и Министерство инфраструктуры Польши договорились о продлении действия разрешений для выполнения грузовых перевозок в третьи страны 30 мая, но лишь на месяц - до 30 июня.