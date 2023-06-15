Украина и Северная Македония договорились о внедрении "транспортного безвиза"

Украина и Северная Македония договорились о введении режима "транспортного безвиза". Это означает, что разрешения на двусторонние и транзитные перевозки для транспортных средств стандарта Евро-3 и выше будут отменены.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании Смешаной Комиссии по международным автомобильным перевозкам пассажиров и грузов между Украиной и Северной Македонией, которое состоялось в столице Северной Македонии, городе Скопье.

Чтобы воспользоваться "транспортным безвизом", перевозчики должны иметь сертификат производителя или соответствующее уполномоченное учреждение, подтверждающее класс экологичности не ниже Евро-3.

Украина и Северная Македония заключили соглашение об увеличении вдвое квот разрешений на международные перевозки в третьи страны на текущий и следующий год. Кроме того, были согласованы процедуры и условия использования этих разрешений.

Они могут использоваться как для прямых, так и для обратных направлений. Эти разрешения действительны для транспортных средств любой категории экологичности.

Было также достигнуто соглашение об основных условиях безразрешительного проезда и внесении изменений в двустороннее Соглашение.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач заявил, что Украина расширяет список стран, с которыми либерализует транспортные перевозки.

"Мы не останавливаемся, продолжаются соответствующие переговоры с другими странами", – подчеркнул он.

Напомним, "транспортный безвиз" уже действует с Европейским Союзом, в марте он был продлен до июня 2024 года. Благодаря документу, украинским перевозчикам не нужно получать разрешения на двусторонние и транзитные перевозки у государства Евросоюза.

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