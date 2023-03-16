Украина рассчитывает подписать "таможенный безвиз" с ОАЭ в апреле, – Свириденко

Украина планирует подписать соглашение о зоне свободной торговли по ОАЭ в апреле 2023 года. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает Forbes.

Она рассказала, что также в планах правительства – присоединение к Соглашению о транстихоокеанском партнерстве (CPTPP).

"Это откроет возможность свободной торговли со странами, где еще не действует "таможенный безвиз", например, Япония, Новая Зеландия, Австралия", - сказала министр.

По ее словам, Украина рассчитывает и на продление зернового соглашения.

"Думаем, это продолжение будет", – высказалась Свириденко.

Напомним, что между Украиной и ЕС "таможенный безвиз" заработал с 1 октября 2022 года . Предполагалось, что это обеспечит быстрее перемещение товаров между странами европейского региона путем уменьшения бюрократии на таможне и возможностей для злоупотреблений, а также благодаря обмену данными с соседними таможнями.