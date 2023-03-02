Запад давит на ОАЭ касательно прекращения экспорта электроники в Россию, – FT

США, Великобритания и Евросоюз начали оказывать давление на Объединенные Арабские Эмираты, чтобы те прекратили поставки критически важных товаров в Россию, которые могут использоваться для создания оружия. Об этом сообщает Financial Times.

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В США считают, что Эмираты стали источником поставок электроники в Россию. Особенно в Вашингтоне обеспокоены реэкспортом товаров через ОАЭ, позволяющим Москве обходить санкции.

Как пишет FT, в феврале в ОАЭ на переговоры приезжали западные дипломаты, отвечающие за соблюдение режима санкций.

"Наша главная просьба – чтобы они прекратили реэкспорт и признали, что он является проблемным", – сказал журналистами один из американских чиновников, добавив, что "обсуждение продолжается".

Также издание указывает на данные фонда "Свободная Россия", согласно которым РФ в 2022 году увеличила экспорт электронных компонентов из ОАЭ в семь раз - этот показатель достиг почти 283 млн долларов. В прошлом году Эмираты экспортировали в Россию в 15 раз больше микрочипов, чем в 2021 году, а объем торговли этой продукцией за год вырос с 1,6 млн долларов до 24,3 млн долларов.

Напомним, что ранее США разоблачили схему поддержки военно-промышленного комплекса России в обход санкций. В связи с этим Вашингтон ввел санкции против 22 физических и юридических лиц в нескольких странах, связанных с махинациями.