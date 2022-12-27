Из-за санкций российский "Сбербанк" закрыл свой офис в ОАЭ

Из-за санкций один из крупнейших российских банков "Сбербанк" был вынужден закрыть свой офис в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом пишет Reuters.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"К сожалению, в условиях санкционных ограничений мы сталкиваемся с серьезными ограничениями в работе нашего ближневосточного офиса SberInvest в Абу-Даби, и мы, к сожалению, вынуждены закрыть его в первом квартале 2023 года", – сказал журналистам первый заместитель председателя правления "Сбербанка" Александр Ведяхин.

Он сказал, что Сбербанк продолжит обслуживать клиентов на рынке ОАЭ и ведутся активные переговоры с китайскими регуляторами об открытии офиса.

"Надеюсь, что до конца 2023 года мы сможем открыть филиал в Китае, обычно это занимает от полутора до двух лет", - сказал Ведяхин.

Базирующееся в Вене европейское отделение "Сбербанка" было закрыто по распоряжению Европейского центрального банка в марте после того, как ЕЦБ предупредил, что банк столкнулся с банкротством из-за набега на депозиты.

Ранее в этом году Банк России обязал финансовые организации ограничить раскрытие информации. "Сбербанк" возобновил некоторую отчетность в четвертом квартале, сообщив о падении чистой прибыли на 84,8% в годовом исчислении с января по ноябрь, опередив более широкий сектор, который все еще был убыточным состоянием на 1 ноября.

Ведяхин отказался давать прогнозы на весь год, но сказал, что "Сбербанк" уверен в доходности в декабре.

База корпоративных клиентов банка выросла на 3% до 3 млн в годовом исчислении в 2022 году, а его корпоративный кредитный портфель вырос на 13,5% до более 18 трлн рублей (263,35 млрд долларов США) без учета валютной переоценки. сообщении Сбербанка. презентации.

Ведяхин сказал, что ожидает, что корпоративный кредитный портфель России в целом вырастет на 12-14% в 2023 году при условии, что инфляция будет соответствовать прогнозу ЦБ в 5-7%, а ключевая ставка будет на текущем уровне.

Напомним, российское министерство финансов ожидает, что из-за введения предельных цен на нефть в 2023 году дефицит бюджета превысит запланированные 2%, поскольку доходы от экспорта существенно упадут.