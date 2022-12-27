Через санкції російський "Сбербанк" закрив свій офіс в ОАЕ

Через санкції один з найбільших російських банків “Сбербанк” був вимушений закрити свій офіс в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це пише Reuters.

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"На жаль, в умовах санкційних обмежень ми стикаємося із серйозними обмеженнями в роботі нашого близькосхідного офісу SberInvest в Абу-Дабі, і ми, на жаль, змушені закрити його у першому кварталі 2023 року", - сказав журналістам перший заступник голови правління "Сбербанку" Олександр Ведяхін.

Він сказав, що Ощадбанк продовжить обслуговувати клієнтів на ринку ОАЕ і ведуться активні переговори з китайськими регуляторами про відкриття там офісу.

"Сподіваюся, що до кінця 2023 року ми зможемо відкрити філію в Китаї, зазвичай це займає від півтора до двох років", - сказав Ведяхін.

Європейське відділення "Сбербанку", що базується у Відні, було закрите за розпорядженням Європейського центрального банку у березні після того, як ЄЦБ попередив, що банк зіткнувся з банкрутством через набіг на депозити.

Раніше цього року Банк Росії зобов'язав фінансові організації обмежити розкриття інформації. "Сбербанк" відновив деяку звітність в четвертому кварталі, повідомивши про падіння чистого прибутку на 84,8% у річному обчисленні з січня по листопад, випередивши ширший сектор, який все ще був збитковим станом на 1 листопада.

Ведяхін відмовився давати прогнози на весь рік, але сказав, що "Сбербанк" упевнений у прибутковості у грудні.

База корпоративних клієнтів банку зросла на 3% до 3 млн у річному обчисленні в 2022 році, а його корпоративний кредитний портфель виріс на 13,5% до більш ніж 18 трлн рублів (263,35 млрд доларів США) без урахування валютної переоцінки. повідомленні Ощадбанку. презентації.

Ведяхін сказав, що очікує, що корпоративний кредитний портфель Росії загалом зросте на 12-14% у 2023 році за умови, що інфляція буде відповідати прогнозу ЦП у 5-7%, а ключова ставка перебуватиме на поточному рівні.

Нагадаємо, російське міністерство фінансів очікує, що через введення граничних цін на нафту у 2023 році дефіцит бюджету перевищить заплановані 2% оскільки доходи від експорту суттєво впадуть.