В Росії очікують збільшення дефіциту бюджету в наступному році через граничні ціни на нафту

Російське міністерство фінансів очікує, що через введення граничних цін на нафту у 2023 році дефіцит бюджету перевищить заплановані 2% оскільки доходи від експорту суттєво впадуть. Про це пише Reuters.

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Раніше в Росії заявляли, що введення граничних цін на російську нафту приведе до падіння видобутку в цій країні на 5-7%. Однак російський міністр фінансів Антон Сілуанов запевняв, що забов'язання по видатках будуть виконані коштом запозичень, чи резервного фонду.

"Чи можливий більший дефіцит бюджету? Можливий, якщо доходи нижчі за заплановані. Які ризики наступного року? Цінові ризики та обмеження", - сказав Силуанов журналістам у коментарях 27 грудня.

Він сказав, що скорочення обсягу експорту енергоносіїв можливе, оскільки деякі країни уникають Росії, а Москва прагне освоювати нові ринки, і цей процес визначатиме прибутковість російського експорту.

"(Обмеження цін) суттєве тією мірою, що в ті країни, які встановили стелю, постачання не буде. Це означає, що будуть інші країни. Так, логістика (витрати) збільшиться. В результаті можуть змінитись знижки", - сказав Сілуанов.

За його, якщо обсяги скоротяться, Росія має два джерела додаткового фінансування: Фонд національного добробуту (ФНБ), який акумулює державні резерви, і кредити.

У 4 кварталі 2022 року російський уряд узяв великі кредити після кількох безплідних місяців після рішення Москви направити в Україну десятки тисяч військовослужбовців для проведення так званої спецоперації. Тепер Росія розраховує використати трохи понад 2 трлн рублів (29,24 млрд доларів) з ФНБ у 2022 році, оскільки загальні витрати перевищують 30 трлн рублів, що перевищує початковий річний план. Витрати ФНБ у грудні можуть становити 1,5 трлн рублів. Станом на 1 грудня ліквідні активи у ФНБ становили 7,6 трлн рублів, або 5,7% ВВП Росії.

Нагадаємо, 5 грудня офіційно набло чинності рішення про ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського Союзу. Того ж дня почав застосовуватися ліміт ціни на російську нафту, яку запровадили Євросоюз, G7 та Австралія.

Після введення Євросоюзом ембарго на російську нафту (імпорт морським шляхом) РФ втратила нафтовий ринок, який займав приблизно половину поставок країни на початку року.

Протягом першого повного тижня після початку дії санкцій загальні обсяги, що постачаються з РФ, впали на 1,86 мільйона барелів на день, або на 54%, — до 1,6 мільйона.