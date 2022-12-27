В России ожидают увеличения дефицита бюджета в следующем году из-за предельных цен на нефть

Российское министерство финансов ожидает, что из-за введения предельных цен на нефть в 2023 году дефицит бюджета превысит запланированные 2%, поскольку доходы от экспорта существенно упадут. Об этом пишет Reuters.

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Ранее в России заявляли, что введение граничных цен на российскую нефть приведет к падению добычи в этой стране на 5-7%. Однако российский министр финансов Антон Силуанов уверял, что обязательства по расходам будут выполнены на средства заимствований или резервного фонда.

"Возможен ли больший дефицит бюджета? Возможен, если доходы ниже запланированных. Какие риски в следующем году? Ценовые риски и ограничения", - сказал Силуанов журналистам в комментариях 27 декабря.

Он сказал, что сокращение объема экспорта энергоносителей возможно, поскольку некоторые страны уходят от России, а Москва стремится осваивать новые рынки, и этот процесс будет определять прибыльность российского экспорта.

"(Ограничение цен) существенно в той мере, что в те страны, которые установили потолок, поставок не будет. Это значит, что будут другие страны. Да, логистика (расходы) увеличится. В результате могут измениться скидки", - сказал Силуанов.

При этом, если объемы сократятся, у России есть два источника дополнительного финансирования: Фонд национального благосостояния (ФНБ), аккумулирующий государственные резервы, и кредиты.

В 4 квартале 2022 года российское правительство взяло крупные кредиты после нескольких бесплодных месяцев после решения Москвы направить в Украину десятки тысяч военнослужащих для проведения так называемой спецоперации. Теперь Россия рассчитывает использовать чуть более 2 трлн рублей (29,24 млрд долларов) из ФНБ в 2022 году, поскольку общие расходы превышают 30 трлн рублей, что превышает первоначальный годовой план. Расходы ФНБ в декабре могут составить 1,5 трлн рублей. По состоянию на 1 декабря ликвидные активы в ФНБ составили 7,6 трлн. рублей, или 5,7% ВВП России.

Напомним, 5 декабря официально вступило в силу решение об эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского Союза. В тот же день начал применяться предел цены на российскую нефть, которую ввели Евросоюз, G7 и Австралия.

После введения Евросоюзом эмбарго на российскую нефть (импорт морским путем) РФ потеряла нефтяной рынок, занимавший примерно половину поставок страны в начале года.

В течение первой полной недели после начала действия санкций общие объемы, поставляемые из РФ, упали на 1,86 миллиона баррелей в день или на 54% — до 1,6 миллиона.