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Захід тисне на ОАЕ щодо припинення експорту електроніки в Росію, – FT
США, Велика Британія та Євросоюз почали тиснути на Об'єднані Арабські Емірати, щоб ті припинили постачання критично важливих товарів до Росії, які можуть використовуватися для створення зброї. Про це повідомляє Financial Times.
У США вважають, що Емірати стали джерелом постачанням електроніки в Росію. Особливо у Вашингтоні занепокоєні реекспортом товарів через ОАЕ, який дозволяє Москві обходити санкції.
Як пише FT, в лютому в ОАЕ на переговори приїжджали західні дипломати, які відповідають за дотримання режиму санкцій.
"Наше головне прохання – щоб вони припинили реекспорт і визнали, що він є проблемним", – сказав журналістами один з американських чиновників, додавши, що "обговорення триває".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також видання вказує на дані фонду "Свободная Россия", згідно з якими РФ у 2022 році збільшила експорт електронних компонентів з ОАЕ у сім разів — цей показник досяг майже 283 млн доларів. Торік Емірати експортували в Росію у 15 разів більше мікрочипів, ніж у 2021 році, а обсяг торгівлі цією продукцією за рік зріс з 1,6 млн доларів до 24,3 млн доларів.
Нагадаємо, що раніше США викрили схему підтримки військово-промислового комплексу Росії в обхід санкцій. У звʼязку з цим Вашингтон запровадив санкції проти 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країнах, які пов'язані з оборудками.