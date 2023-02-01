США викрили схему підтримки військово-промислового комплексу Росії в обхід санкцій

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країнах, які пов'язані зі схемою, розробленою для ухилення від санкцій, запроваджених проти РФ раніше.

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Про це 1 лютого повідомила пресслужба Мінфіну.

У відомстві зауважили, що за останній рік міністерство застосувало санкції до понад 100 фізичних та юридичних осіб, які допомагають обходити міжнародні санкції та експортний контроль.

Групу юр- та фізосіб, які причетні до допомоги РФ в ухилянні від санкцій, очолював Ігор Зіменков, тому в Мінфіні назвали систему "мережа Зіменкова".

Причетні до угрупування брали участь у проєктах, пов’язаних з обороноздатністю Росії, зокрема постачали російській компанії високотехнологічні пристрої після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Деякі члени "мережі Зіменкова" підтримували підсанкційні державні російські оборонні компанії, зокрема, "Рособоронекспорт", і державну корпорацію "Ростех".

Організатор схеми та його син вели пряме листування з російськими оборонними компаніями, що потрапили під санкції США, й брали участь у численних угодах з продажу російських засобів кібербезпеки та гелікоптерів за кордон.

Крім того, "мережа Зіменкова" підтримала білоруський військово-промисловий комплекс. Члени угрупування отримували послуги, зокрема, від сінгапурської компанії Asia Trading & Construction PTE Limited, яка продала російські гелікоптери в Латинську Америку від імені "Ростеха", російські Texel F.C.G. Technology 2100 Limited та GBD Limited, а також від низки юридичних осіб, які зареєстровані на Кіпрі.

Нагадаємо, напередодні Міністерство фінансів США визнало російську ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією. Відповідно США запровадили санкції проти ПВК та її глобальних союзників.