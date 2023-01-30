ЄС ввів санкції проти ще одного іранського виробника дронів

Європейський союз 30 січня вніс Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) у список санкцій, запроваджений у 2014 році у відповідь на дії, що порушують або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Про це свідчить інформація у офіційному журналі ЄС.

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HESA - іранська компанія, що спеціалізується на виробництві військових та цивільних повітряних суден, зокрема винищувачів та гелікоптерів, а також безпілотних літальних апаратів.

БПЛА, вироблені Iran Aircraft Manufacturing Industries, використовуються Корпусом вартових ісламської революції, а також компанія залучена до досліджень, розробки, виробництва та польотів дронів. Безпілотники виробництва HESA використовуються Росією у її війні проти України.

HESA є дочірньою компанією Організації авіаційної промисловості Ірану (IAIO) - державного підприємства, яке підпорядковується Міністерству оборони та тилу збройних сил Ірану.

Виробничі потужності корпорації розташовані у місті Шахіншехр біля Ісфахану. Зазначимо при цьому, що саме напередодні по підприємству біля Ісфахану було завдано удару дронами. Міністерство оборони Ірану заявило, що армія нібито відбила напад трьох безпілотників на військовий об'єкт. Як уточнило держінформагентство IRNA, йдеться про завод з виробництва боєприпасів. У свою чергу, західні ЗМІ повідомили, що за атакою стоїть Ізраїль.

Нагадаємо, що 20 жовтня 2022 року ЄС ввів санкції щодо виробника дронів Shahed Aviation Industries, а також трьох іранських воєначальників, відповідальних за постачання озброєння до Росії. До цих санкцій приєдналися та Великобританія з Швейцарією. При цьому український президент Володимир Зеленський заявляв, що вважає такі заходи недостатніми.

12 грудня ЄС запровадив санкції проти ще низки компаній, задіяних у створенні іранських безпілотників Shahed. Зокрема, це виробник компонентів для дронів (зокрема Shahed-136) Oje Parvaz Mado Nafar Company та її керівник Юсеф Абуталебі, залучені до створення БПЛА Shahed-171 компанії Design and Manufacturing of Aircraft Engines та Paravar Pars Company.

Джерело фото: ua.depositphotos.com