Британія приєдналася до санкцій ЄС проти виробника дронів Shahed та відповідальних за їхнє постачання до РФ

Велика Британія 20 жовтня запровадила нові санкції щодо іранських фізичних та юридичних осіб, відповідальних за постачання до Росії безпілотників-камікадзе, які використовуються для бомбардувань України. Про це йдеться у повідомленні британського Міністерства закордонних справ та міжнародного розвитку.

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"Росія використовує безпілотники для нападу як на цивільні цілі, так і на об'єкти критичної інфраструктури в Києві та по всій Україні з наміром відключити українське населення від електрики, опалення та води. Поставляючи ці безпілотники, Іран активно розпалює війну, наживаючись на огидних нападах Росії на громадян України та посилюючи страждання людей та руйнуючи критично важливу інфраструктуру", - наголошують у відомстві.

Фігурантами введених Великою Британією санкцій стали начальник Генерального штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, який курирує підрозділи армії, які постачали в Росію безпілотники; а також генерал Саєд Ходжатолла Курейші, якого називають ключовим переговорником в угоді, за якою РФ отримала іранські безпілотники.

Крім того, під санкції потрапив керівник підрозділу БПЛА Повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції Саїд Агаджані. Самі ж санкції проти трьох військових полягають у заморожуванні Британією їхніх активів, якщо такі є, та забороні на в'їзд. Також підлягають заморожуванню й активи виробника безпілотників Shahed Aviation Industries.

"Повідомляється, що КВІР знаходився на тимчасово контрольованих територіях України, консультуючи російські війська щодо використання безпілотників", - наголошується при цьому в повідомленні.

Британська влада нагадує, що раніше вже наклала санкції приблизно на 300 іранських фізичних та юридичних осіб за їхню роль у поширенні зброї, порушеннях прав людини та тероризмі.

До них, зокрема, належать і учасники іранської програми створення БПЛА, зокрема Міністерство оборони та матеріально-технічного забезпечення Збройних сил, Іранська організація авіаційної промисловості та її дочірні компанії, а також командувач Повітряно-космічними силами КВІР Амір-Алі Хаджізаде.

"Іран має один з найбільших і найрізноманітніших арсеналів безпілотників і ракет на Близькому Сході і продовжує підвищувати складність, дальність і точність своїх систем озброєння. Він також має давній досвід поширення безпілотників, ракет і ракетних технологій, у тому числі серед недержавних суб'єктів. Ракети та безпілотники перебувають під контролем КВІР", - зазначають у британському МЗС.

При цьому там заявляють, що і Росія, і Іран порушують резолюцію №2231 Ради безпеки ООН, яка передбачає, що передача з Ірану чи до Ірану такої зброї вимагає попереднього схвалення Ради безпеки.

Раніше в четвер санкції проти згаданих трьох іранських воєначальників і Shahed Aviation Industries запровадив Європейський союз, з якого сама Велика Британія вийшла у 2020 році. При цьому український президент Володимир Зеленський вважає такі заходи недостатніми.