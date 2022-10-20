Ударами по енергообʼєктах Росія провокує нову хвилю міграції українців у ЄС - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначає, що удари російської армії по об'єктах української енергетики напередодні опалювального сезону можуть мати наслідки у вигляді нової хвилі масової міграції мешканців України у країни Європейського союзу. Про це він сказав під час звернення до Європейської ради.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Глава держави пояснив, що Україна наразі не може експортувати в країни Європи електроенергію саме через атаки російських крилатих ракет та іранських ударних дронів, внаслідок яких зруйновано вже понад третина української енергетичної інфраструктури.

"Також Росія провокує нову хвилю міграції українців у країни ЄС. Російський терор проти наших енергообʼєктів спрямований на те, щоб створити Україні якнайбільше проблем з електрикою й теплом цієї осені та взимку і щоб якнайбільше українців поїхало до ваших країн. Держава-терорист вже погіршила соціальні умови у ваших країнах, але хоче погіршити ще, провокуючи хвилю переселення", - заявив Зеленський.

За його словами, на це треба негайно відповідати, зокрема наданням Україні засобів протиповітряної та протиракетної оборони, аби для Росії стало повністю неможливим руйнувати українську енергосистему ракетами й дронами.

"Я знаю, що деякі країни ЄС уже підтвердили свою участь у цій роботі. І я закликаю вас максимально прискорити реалізацію рішень. Звертаюся зараз до Франції, Італії, до інших наших партнерів, і не тільки у Європі, а й у США. Не тільки до тих, хто виробляє ППО й ПРО, а й до тих, хто має необхідні системи. Що захищеніше українське небо, то стабільнішим буде життя в усій Європі. Ми маємо це забезпечити", - сказав президент.

Другою відповіддю, на думку глави української держави, мають стати нові потужні санкції і проти Росії, і проти Ірану, який постачає озброєння для ведення війни проти України.

"За спільництво з державою-терористом. Хоча ми знищили тільки за цей місяць понад 200 іранських дронів, а десятки таки влучили по різних цілях, представники Ірану досі брешуть, ніби вони не передавали дрони Росії. Росія має заплатити за цей терор. І це має бути відображено у девʼятому санкційному пакеті ЄС", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що Іран має бути позбавлений будь-якої можливості та навіть бажання постачати хоча б комусь ударні дрони, а нинішніх санкцій для цього недостатньо.

"Добре, що вже є перший крок: схвалені нові індивідуальні санкції проти іранських діячів і компаній. Але кілька осіб і компаній – це ще не відповідальність. Потрібні більш системні кроки", - вважає він.

Президент також закликав країни ЄС не забувати про "аспект з Білоруссю", оскільки іранські дрони тепер, за його словами, запускаються і з її території.

"Ви прекрасно знаєте, що ми робимо все, щоб не допустити втягування народу Білорусі у війну проти нашої держави. Але з білоруської території від початку російського повномасштабного вторгнення запускаються ракети проти України, тепер додалися іранські дрони. Отже, за таке спільництво мають додаватись і санкції", - вказав Зеленський.

Такоож, за словами глави держави, щоденно додається актуальність української пропозиції щодо направлення на кордон України та Білорусі міжнародних спостерігачів, які могли б контролювати безпекову ситуацію.