Україна просить партнерів допомогти з енергетичним обладнанням після ударів РФ - МЗС

Україна надіслала міжнародним партнерам запити на постачання енергетичного обладнання, яке допоможе подолати наслідки терористичних ударів РФ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Президент Володимир Зеленський поставив дипломатам доручення максимально мобілізувати міжнародних партнерів задля подолання наслідків російського ракетного тероризму для нашої енергосистеми. Міністерство закордонних справ отримало список потреб від МВС, Міненерго та інших органів влади та звернулося до партнерів. Ми вже отримали перші позитивні відповіді про готовність надати необхідне обладнання у найкоротші терміни", - повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Зазначається, що запити надіслали через систему кризового реагування НАТО (EADRCC) та механізм цивільного захисту ЄС (EARCC). Крім того, дипломати звернулися до кількох десятків міжнародних та неурядових організацій і приватних компаній.

"Завдяки оперативній роботі дипломатів вже вдалося домовитися про перші поставки з Італії, Франції, Литви, Фінляндії, Німеччини та Польщі. Перші з близько 600 одиниць обладнання надійдуть в Україну вже наступного тижня", - йдеться в повідомленні.

Стабільні поставки допоможуть забезпечити безперебійне функціонування українських домогосподарств, лікарень та шкіл в разі ураження критичної енергетичної інфраструктури або аварійних відключень електропостачання.

"Цілеспрямовані удари Росії по критичній енергетичній інфраструктурі є воєнними злочинами, за які ми обов’язково притягнемо Росію до відповідальності. Російський ракетний терор не зламає ані Україну, ані наших партнерів. Наша солідарність стане лише сильнішою. Вже за перші дні роботи маємо підтвердження щодо постачання обладнання від партнерів", — додав міністр.

Раніше міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що окупанти завдали з 10 жовтня близько 300 ударів по енергосистемі України, триває підготовка до заходів, які доведеться вживати в разі "драматичних пошкоджень".

Нагадаємо, в Офісі президента попередили громадян, що 20 жовтня по всій Україні будуть вводитися обмеження постачання електроенергії.

Україна в останні тижні зазнала десятків атак російської армії з використанням іранських безпілотників Shahed-136, маркованих як "Герань-2", в тому числі і по об'єктах критичної інфраструктури.