Украина просит партнеров помочь с энергетическим оборудованием после ударов РФ – МИД

Украина направила международным партнерам запросы на поставку энергетического оборудования, которое поможет преодолеть последствия террористических ударов РФ.

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Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Президент Владимир Зеленский дал дипломатам поручение максимально мобилизовать международных партнеров для преодоления последствий российского ракетного терроризма для нашей энергосистемы. Министерство иностранных дел получило список потребностей от МВД, Минэнерго и других органов власти и обратилось к партнерам. Мы уже получили первые положительные ответы о готовности предоставить необходимость оборудование в кратчайшие сроки", - сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Отмечается, что запросы были направлены через систему кризисного реагирования НАТО (EADRCC) и механизм гражданской защиты ЕС (EARCC). Кроме того, дипломаты обратились в несколько десятков международных и неправительственных организаций и частных компаний.

"Благодаря оперативной работе дипломатов уже удалось договориться о первых поставках из Италии, Франции, Литвы, Финляндии, Германии и Польши. Первые из около 600 единиц оборудования поступят в Украину уже на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Стабильные поставки помогут обеспечить бесперебойное функционирование украинских домохозяйств, больниц и школ при поражении критической энергетической инфраструктуры или аварийных отключений электроснабжения.

"Целенаправленные удары России по критической энергетической инфраструктуре являются военными преступлениями, за которые мы обязательно привлечем Россию к ответственности. Российский ракетный террор не сломает ни Украину, ни наших партнеров. Наша солидарность станет только сильнее. Уже за первые дни работы есть подтверждение по поставкам оборудования от партнеров", - добавил министр.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что оккупанты нанесли с 10 октября около 300 ударов по энергосистеме Украины, продолжается подготовка к мерам, которые придется принимать в случае "драматических повреждений".

Напомним, в Офисе президента предупредили граждан, что 20 октября по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии.

Украина в последние недели подверглась десяткам атак российской армии с использованием иранских беспилотников Shahed-136, маркированных как "Герань-2", в том числе и по объектам критической инфраструктуры.