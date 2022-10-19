Украинцев предупредили об ограничении электроснабжения по всей стране в течение 20 октября

В Офисе президента предупреждают граждан, что 20 октября по всей Украине будут вводиться ограничения поставок электроэнергии. Об этом написал в Telegram-канале заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Сегодня враг снова разрушил генерирующие объекты энергетики. Прошу отнестись к этому серьезно. Начиная с 7:00 до 23:00 часов необходимо минимизировать пользование электроэнергией", - отметил он.

По словам Тимошенко, это касается жителей всех областей страны, и если пользование электричеством не будет минимизировано, то следует готовиться к временным отключениям.

"Также с завтрашнего дня в городах будет ограничено использование уличного освещения. Это вынужденные шаги. Поэтому все вместе работаем на своем фронте!" – добавил заместитель руководителя ОП.

При этом, как заявил Тимошенко в эфире национального телемарафона, ограничения будут не одновременно во всех регионах и в первую очередь будут касаться предприятий, но в случае недостаточности энергии веерные отключения будут ждать население всех областей.

Как передает президентская пресс-служба, в ходе онлайн-выступления на продолжающейся в Гааге конференции по вопросам восстановления и восстановления Украины чиновник пояснил, что помимо борьбы с российским агрессором на поле боя, Украина сейчас вынуждена оперативно преодолевать вызовы, связанные с ликвидацией последствий российских атак на объекты критической инфраструктуры, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность мирных граждан.

"Украина фактически в состоянии войны и ежедневно преодолевает беспрецедентные по масштабам вызовы. В течение последних двух недель оккупанты, используя крылатые ракеты и дроны-камикадзе иранского происхождения, систематически ежедневно совершают террористические атаки на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины. И сейчас, во время нашего общения, над территорией Украины летят ракеты и дроны", – отметил он.

Как рассказал Тимошенко, РФ каждый день прицельно разрушает украинские электростанции, ТЭЦ и другие объекты критической инфраструктуры. И каждый день, часто под обстрелами, украинские энергетики и инженеры пытаются восстановить разрушенное и не допустить прекращения подачи электроэнергии, тепла и воды по всей стране.

"Однако делать это становится все сложнее, учитывая увеличение количества разрушенных объектов. Они делают это сознательно, их цель – оставить страну без света и тепла накануне зимы. Это реальный геноцид украинцев, к которому россияне уже не раз прибегали в своей истории", – добавил он, указав, что по состоянию на данный момент российскими ударами уничтожено более 30% объектов критической инфраструктуры.

В этом контексте заместитель руководителя ОП акцентировал, что Украина нуждается в оборудовании, которое обеспечит функционирование мобильных и стационарных пунктов обогрева для населения. Он призвал и Нидерланды помочь в этом направлении.

"Хочу призвать Нидерланды стать лидером в помощи Украине пережить возможный блэкаут – отсутствие света, отопления и водоснабжения в домах украинцев, сохранив тысячи жизней наших людей", – сказал Тимошенко.

Как сообщил замглавы офиса, по состоянию на 238-й день полномасштабной войны в специальной онлайн-системе зафиксировано 97 406 разрушенных объектов инфраструктуры во всех регионах страны.

В свою очередь, в Национальной энергетической компании "Укрэнерго" говорят, что меры по ограничению потребления 20 октября могут быть применены с 7:00 утра до 22:00 вечера.

"Где именно, в какое время - смотрите, пожалуйста, на сайтах ваших операторов распределительных сетей (облэнерго). Отключения будут поочередны - продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более 4 часов. Это вынужденный шаг. С 10 октября украинская энергосистема подверглась атакам врага большим, чем за 8 месяцев войны", - указывают в НЭК.

Там указывают, что после атаки 10 октября возобновили энергоснабжение через два дня, и с 13 октября диспетчерский центр "Укрэнерго" не применял графики принудительных ограничений.

"Сегодня, 19 октября, враг, который не может конкурировать на поле боя с ВСУ, снова атаковал гражданскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому завтра мы применим контролируемые просчитанные ограничения потребителей, которые мы должны осуществить, чтобы система работала сбалансированно", - говорится в сообщении.

В компании также советуют гражданам позаботиться о том, чтобы к 7:00 четверга у них были заряженные телефоны, пауэрбанки, запас воды, фонарики и батарейки к ним, теплые носки и одеяла.

"Пожалуйста, сообщите об этом всем, кто не пользуется соцсетями, чтобы они тоже были готовы. Причина завтрашних ограничений - дефицит мощности в системе. Не исключаем, что с наступлением холодов мы будем просить о вашей помощи чаще. Будем стараться информировать вовремя. Спасибо, что вы все теперь немного энергетики", - добавили в НЭК.

"Укрэнерго" также указывает, что ссылку на сайты операторов сетей, публикующих объявления о применении ограничений потребителей, можно найти на сайте Министерства энергетики.