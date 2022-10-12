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ЕИБ перечислил Украине еще €550 миллионов: это поможет отремонтировать поврежденные объекты энергетики
Европейский инвестиционный банк перечислил Украине дополнительные 550 миллионов евро. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Средства помогут, в частности, покрыть расходы по ремонту поврежденных объектов энергетической инфраструктуры и поддержать стабильность украинской электросети. Также помощь будет направлена на возобновление предоставления муниципальных и базовых услуг населению в общинах", - отметил он.
Глава правительства указал, что всего за два месяца в рамках пакета экстренной поддержки от ЕИБ и Европейской комиссии Украина получила 1,05 миллиарда евро. Еще 540 миллионов будут выплачены путем возобновления финансирования совместных проектов.
Напомним, что в июле правление ЕИБ решило выделить Украине 1,59 миллиарда евро, в том числе 1,05 миллиарда евро немедленной финансовой помощи.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В свою очередь, 10 и 11 октября российские войска нанесли ракетные удары по многим объектам энергетической инфраструктуры Украины, что вызвало отключение электроснабжения в ряде областных центров, в том числе и в Киеве. По данным Министерства энергетики, в результате этих обстрелов было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.