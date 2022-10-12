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В Киеве и области временно ограничили электроснабжение: график отключений
Компания ДТЭК Киевские региональные электросети временно ограничивает электроснабжение в Киеве и области из-за дефицита мощности.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"Друзья, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" из-за дефицита мощности мы временно ограничиваем электроснабжение всех трех очередей в Киеве и двух очередей в области", - говорится в сообщении.
В ДТЭК просят следить за дальнейшими обновлениями на странице компании.Подписывайтесь на наш Telegram канал
График отключений в Киевской области доступен по ссылке.
Ранее сообщалось, что с 11 октября компания ДТЭК вводит веерные отключения электричества в столице и Киевской области для балансировки энергосистемы, поврежденной в результате массированного удара по Украине.
Отметим, ранее глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что ограничение поставок электроэнергии потребителей в виде "веерных отключений" может длиться несколько дней.
Также власти призвали украинцев снизить потребление электроэнергии в вечерние часы с 17:00 до 23:00.
Мощные электроприборы, такие как утюги, стиральные машины, бойлеры, обогреватели, кондиционеры и прочее лучше использовать в другое время, например ночью, когда уровень потребления в энергосистеме самый низкий.