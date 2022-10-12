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У Києві та області тимчасово обмежили електропостачання: графік відключень
Компанія ДТЕК Київські регіональні електромережі тимчасово обмежує електропостачання у Києві та області через дефіцит потужності.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Друзі, за розпорядженням НЕК "Укренерго" через дефіцит потужності ми тимчасово обмежуємо електропостачання усіх трьох черг в Києві та двох черг у області", - ідеться у повідомленні.
У ДТЕК просять слідкувати за подальшими оновленнями на сторінці компанії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Графік відключень у Київський області доступний за посиланням.
Раніше повідомлялося, що від 11 жовтня компанія ДТЕК запроваджує віялові відключення електрики в столиці та Київській області задля балансування енергосистеми, пошкодженої в результаті масованого удару по Україні.
Зазначимо, раніше голова національної енергетичної компанії “Укренерго” Володимир Кудрицький заявив, що обмеження постачання електроенергії споживачів у вигляді "віялових відключень" може тривати декілька днів.
Також влада закликала українців зменшити споживання електроенергії у вечірні години з 17:00 до 23:00.
Потужні електроприлади, такі як праски, пральні машини, бойлери, обігрівачі, кондиціонери та інше краще використовувати в інший час, наприклад, вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.