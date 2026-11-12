РФ атаковала Киевщину: повреждены склады

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали Киевскую область баллистическими ракетами и ударными беспилотниками. В результате удара повреждены производственные и складские помещения предприятия.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Киевской ОВА и сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

В результате российских обстрелов в Обуховском районе Киевской области повреждены и частично разрушены производственные и складские помещения одного из предприятий. На объекте возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

В момент атаки на территории предприятия находились работники. После оглашения воздушной тревоги они покинули опасную зону. По информации Киевской областной военной администрации, в этом случае обошлось без пострадавших.

В то же время в Броварах в результате российской ракетной атаки загорелся грузовик с бытовой химией. Автомобиль находился вблизи складских помещений по улице Объездной, сообщил городской голова Игорь Сапожко.

Пострадал водитель грузовика 1972 года рождения. Он получил травмы головы, повреждение глаза, руки и бедра. Мужчину госпитализировали, пока он находится в больнице в состоянии средней тяжести и получает необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 11 ноября российские войска нанесли удар по рынку в центральной части Черноморска Одесской области в многолюдное время. В результате атаки погибли три человека, еще 11 гражданских получили ранения