РФ атакувала Київщину: пошкоджено склади

У ніч проти 12 листопада російські війська атакували Київську область балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджено виробничі й складські приміщення підприємства.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Київської ОВА та повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

Унаслідок російського обстрілу в Обухівському районі Київської області пошкоджено та частково зруйновано виробничі й складські приміщення одного з підприємств. На об'єкті виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

На момент атаки на території підприємства перебували працівники. Після оголошення повітряної тривоги вони залишили небезпечну зону. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, у цьому випадку обійшлося без постраждалих.

Водночас у Броварах внаслідок російської ракетної атаки загорілася вантажівка з побутовою хімією. Автомобіль перебував поблизу складських приміщень на вулиці Об'їзній, повідомив міський голова Ігор Сапожко.

Постраждав водій вантажівки 1972 року народження. Він дістав травми голови, ушкодження ока, руки та стегна. Чоловіка госпіталізували, наразі він перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості та отримує необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 11 листопада російські війська завдали удару по ринку в центральній частині Чорноморська Одеської області у велелюдний час. Внаслідок атаки загинули троє людей, ще 11 цивільних дістали поранення