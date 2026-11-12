Более 2 млн украинцев вернули свои деньги из обанкротившихся банков: сколько выплатил Фонд гарантирования в октябре

В течение октября 2026 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил клиентам ликвидируемых банков 1,6 млн грн гарантированного возмещения. Общая сумма выплат за все время работы института уже превысила 105,1 млрд. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

По данным Фонда, с момента его основания средства получили более 2 млн вкладчиков, обратившихся за выплатами, – это составляет 96,1 % от общего количества клиентов неплатежеспособных банков.

Непосредственно за время полномасштабной войны сумма выплаченного гарантированного возмещения достигла 9,4 млрд грн.

В ФГВФЛ подчеркивают, что все расчеты с вкладчиками производятся исключительно за счет собственных ресурсов учреждения.

По состоянию на 31 октября 2026 года объем средств, аккумулированных Фондом, составил 62,7 млрд грн.

Как вернуть деньги из обанкротившегося банка во время войны

Начиная с 13 апреля 2022 года на время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены действует 100% гарантия по вкладам, которая распространяется на срочные депозиты, а также средства на текущих счетах физических лиц и ФЛП.

Гарантированные выплаты можно получить любым удобным для вкладчиков способом: через мобильное приложение "Действие", с помощью онлайн-сервисов банков-агентов (мобильных приложений) или непосредственно в отделениях банков-агентов.

Напомним, в августе 2026 года находящиеся в ликвидации Фонда гарантирования вкладов физических лиц банки направили на погашение требований кредиторов более 269 млн грн.