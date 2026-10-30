Выплаты вкладчикам Банка Сич прекратили: ликвидация банка завершена

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидационную процедуру АО "Банк Сич" и с 29 октября 2026 г. прекратил выплату гарантированного возмещения его вкладчикам. В рамках гарантированных выплат клиенты банка получили 1,273 млрд грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Решение об утверждении ликвидационного баланса и отчета по выполнению ликвидационной процедуры Банка Сечь исполнительная дирекция Фонда приняла 29 октября.

Согласно закону "О системе гарантирования вкладов физических лиц" выплата гарантированных сумм вкладчикам прекращается в день утверждения ликвидационного баланса. С этого момента ликвидационная процедура банка считается завершенной.

Таким образом, с 29 октября ФГВФЛ больше не производит гарантированные выплаты вкладчикам Банка Сич

Что будет с требованиями кредиторов

Требования кредиторов Банка Сечь, не удовлетворенные во время ликвидационной процедуры и продажи активов учреждения до момента составления ликвидационного баланса, в соответствии с законодательством считаются погашенными.

После утверждения ликвидационного баланса Фонд также закрыл накопительный счет Банка Сич.

В ФГВФЛ подчеркивают, что реквизиты этого счета больше не действительны, а платежи на них не принимаются.

Напомним, в сентябре 2026 года Фонд гарантирования приступил к выплатам кредиторам Банка Сечь седьмой очереди. Средства должны получить 323 кредитора, а общая сумма выплат составила 202,7 млн грн — около 15% от суммы требований этой очереди.