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Кредиторы банка "Січ" получат более 202 млн грн: начались выплаты

деньги
ФГВФЛ согласовал выплаты кредиторам банка Січ / Depositphotos

Фонд гарантирования вкладов согласовал начало выплат 323 кредиторам банка "Січ", включенным в седьмую очередь реестра акцептованных требований. Общая сумма выплат составляет 202,7 млн грн – около 15% от суммы требований этой очереди.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов.

Выплаты кредиторам банка "Сич"

Также Фонд определил суммы выплат кредиторам второй, третьей, четвертой и шестой очередей. Их требования должны быть удовлетворены в полном объеме.

Средства кредиторам этих очередей уже перечисляются. Выплаты не производятся в случаях, когда:

  • на средства кредитора наложен арест;
  • средства являются залогом по действующему кредиту;
  • в отношении кредитора применены санкции;
  • в заявлении указаны неправильные или неактуальные банковские реквизиты.

Кредиторам седьмой очереди, которым уже выплатили 15% причитающейся суммы, повторно подавать заявления в Фонд не нужно.

Напомним, банк "Сич" был признан неплатежеспособным в августе 2022 года. Впоследствии Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил конкурс по поиску инвестора для вывода банка с рынка и даже неоднократно продлевал сроки.

В октябре 2022 г. акционеры банка обратились в суд с иском, чтобы признать противоправным и отменить такое решение.

Автор:
Ольга Опенько

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