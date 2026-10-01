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Кредиторы банка "Січ" получат более 202 млн грн: начались выплаты
Фонд гарантирования вкладов согласовал начало выплат 323 кредиторам банка "Січ", включенным в седьмую очередь реестра акцептованных требований. Общая сумма выплат составляет 202,7 млн грн – около 15% от суммы требований этой очереди.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Фонда гарантирования вкладов.
Выплаты кредиторам банка "Сич"
Также Фонд определил суммы выплат кредиторам второй, третьей, четвертой и шестой очередей. Их требования должны быть удовлетворены в полном объеме.
Средства кредиторам этих очередей уже перечисляются. Выплаты не производятся в случаях, когда:
- на средства кредитора наложен арест;
- средства являются залогом по действующему кредиту;
- в отношении кредитора применены санкции;
- в заявлении указаны неправильные или неактуальные банковские реквизиты.
Кредиторам седьмой очереди, которым уже выплатили 15% причитающейся суммы, повторно подавать заявления в Фонд не нужно.
Напомним, банк "Сич" был признан неплатежеспособным в августе 2022 года. Впоследствии Фонд гарантирования вкладов физических лиц объявил конкурс по поиску инвестора для вывода банка с рынка и даже неоднократно продлевал сроки.
В октябре 2022 г. акционеры банка обратились в суд с иском, чтобы признать противоправным и отменить такое решение.