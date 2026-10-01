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Украина хочет получить десятки тысяч снарядов для F-16, чтобы сбивать реактивные дроны

F-16
Украина хочет получить десятки тысяч снарядов для F-16, чтобы сбивать реактивные дроны / Правительственный портал

Украина стремится найти десятки тысяч 20-мм снарядов для борьбы с более опасными российскими реактивными беспилотниками.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Боеприпасы для орудий истребителей F-16 являются наиболее экономичным и быстрым решением для перехвата таких целей. На одно убытие требуется примерно 150 снарядов, что составляет около 10 000 единиц в день. Киев ведет переговоры с несколькими европейскими странами и производителями по получению этих вооружений.

Почему реактивные дроны стали серьезной угрозой

Реактивные дроны стали серьезным вызовом в преддверии пятой военной зимы, тогда как запасы ракет к американским системам Patriot иссякают из-за войны в Иране, которая истощает мировые арсеналы.

В отличие от ракет к системам Patriot, снарядов F-16 в мире хватает. Тем не менее, Украине они нужны срочно и в больших объемах, поскольку Россия ежедневно запускает десятки реактивных Shahed. Они развивают значительно большую скорость по сравнению с винтовыми версиями и фактически превратились в крылатые ракеты, которые гораздо труднее перехватывать.

По словам президента Владимира Зеленского, сейчас удается сбивать только около 57% реактивных дронов. Такие беспилотники пробивают противовоздушную оборону Киева и поражают чувствительные объекты в центре столицы, в частности, Национальную академию наук и штаб-квартиру СБУ.

Работа над новыми поставками самолетов и оружия

Украина работает над ускорением передачи трех самолетов F-16 от Бельгии, прибытие которых ожидается к концу 2026 года. Боеприпасы для истребителей страна уже получает от Бельгии и других партнеров, включая Испанию.

Зеленский также отметил, что после встречи с военными и должностными лицами Министерства обороны определены первые прототипы системы, которая может эффективно противодействовать реактивным дронам.

Напомним, ранее сообщалось, что Бельгия передаст Украине три F-16 до конца 2026 года. Получение самолетов планируется провести по ускоренной процедуре, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Автор:
Максим Кольц

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