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Новости
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Оформление грузовых перевозок хотят полностью перевести в онлайн.

грузовики
Грузовые перевозки хотят полностью перевести онлайн / Freepik

Министерство цифровой трансформации планирует полностью перевести грузовую документацию в Интернет и развивать систему электронной товарно-транспортной накладной. Это должно сократить бумажные документы для перевозчиков и ускорить обмен информацией между участниками перевозок.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Минцифры.

Для развития цифровых сервисов в транспорте и логистике Минцифр подписал меморандум о сотрудничестве со швейцарской организацией Helvetas.

Одним из главных направлений станет дальнейшее развитие системы е-ТТН и перевод транспортных документов в электронный формат.

Сейчас при использовании бумажной товарно-транспортной накладной компаниям приходится печатать минимум четыре экземпляра, собирать подписи и ждать возвращения документов по почте, в частности для проведения оплаты за перевозку.

По словам заместителя министра цифровой трансформации Александра Закусила, цель сотрудничества – перевести этот процесс полностью в онлайн.

Отдельно стороны планируют работать над цифровыми решениями для транспортного и логистического сектора, тестировать новые технические решения и проводить обучение специалистам.

Конкретные сроки полного перехода транспортной документации в онлайн в сообщении не названы.

Напомним, в 2026 году Украина поэтапно переходит на е-ТТН. До конца года планируется завершить модернизацию системы и запустить специализированные формы электронных накладных, а обязательное использование е-ТТН запланировано с 1 января 2027 года.

Автор:
Татьяна Гойденко

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