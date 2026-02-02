Дорожная карта на 2026 год: как и когда е-ТТН станет обязательной для всех перевозчиков

Украина делает решительный шаг в цифровизации логистики. Министерство развития общин и территорий представило дорожную карту внедрения электронной товарно-транспортной накладной (е-ТТН). Эра стопок бумаги в кабинах фур подходит к концу, а на смену им придет прозрачная и быстрая цифровая модель.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Что сделано?

В настоящее время проект работает в экспериментальном режиме, что позволяет бизнесу адаптироваться без штрафов и излишнего давления. По состоянию на 30 января 2026 г. система е-ТТН находилась в фазе подключения операторов электронного документооборота (ЭДО). В частности:

полнофункциональный доступ к системе получили платформы "Вчасно.ТТН" и MEDoc;

на этапе финализации договорных процедур – EDIN и Signy;

в тестовой среде находятся Document.Online, Deals, Inn.Logist, СОТА, iFin EDI, Приват24 для бизнеса;

ряд платформ готовит пакеты документов для подключения (в частности, AP Group, "Агроконтроль", ArgiChain, Comarch EDI).

Уже сегодня электронная форма накладной имеет такую же юридическую силу, как ее бумажный аналог.

Технические вопросы

Техническим администратором приведен формат данных е-ТТН в полном соответствии с действующим законодательством. В то же время в процессе тестирования выявлен ряд системных технических и методологических вопросов.

Одним из ключевых стало согласование формата е-ТТН с международным стандартом eCMR, что важно для дальнейшей интеграции внутренних и международных перевозок.

Дорожная карта на 2026 год

В 2026 г. планируется поэтапный переход от экспериментальной модели к стабильной системе постоянного применения е-ТТН. Основные направления работы:

техническая стабилизация системы;

завершение нормативного урегулирования;

обеспечение готовности бизнеса

Среди ключевых этапов, запланированных на ближайшее время – завершение разработки всех типов актов корректировки. До конца 2026 года планируется создание специализированных форм е-ТТН, а введение обязательного использования е-ТТН с 1 января 2027 года.

Напомним, в декабре 2025 года Минразвития официально авторизировало первые платформы электронного документооборота (ЭДО), теперь имеющие право оформлять электронные товарно-транспортные накладные (е-ТТН). На этом этапе идет речь об основной форме ТТН (без специальных).