Дорожня карта на 2026 рік: як і коли е-ТТН стане обов'язковою для всіх перевізників

Україна робить рішучий крок у цифровізацію логістики. Міністерство розвитку громад та територій презентувало дорожню карту впровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН). Ера стосів паперу в кабінах фур добігає кінця, а на зміну їм прийде прозора та швидка цифрова модель.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Що зроблено?

Наразі проєкт працює в експериментальному режимі, що дозволяє бізнесу адаптуватися без штрафів та зайвого тиску. Станом на 30 січня 2026 року система е-ТТН перебувала у фазі підключення операторів електронного документообігу (ЕДО). Зокрема:

повнофункціональний доступ до системи отримали платформи "Вчасно.ТТН" та M.E.Doc;

на етапі фіналізації договірних процедур – EDIN та Signy;

у тестовому середовищі перебувають Document.Online, Deals, Inn.Logist, СОТА, iFin EDI, Приват24 для бізнесу;

низка платформ готує пакети документів для підключення (зокрема AP Group, "Агроконтроль", ArgiChain, Comarch EDI).

Вже сьогодні електронна форма накладної має таку ж юридичну силу, як і її паперовий аналог.

Технічні питання

Технічним адміністратором приведено формат даних е-ТТН у повну відповідність до чинного законодавства. Водночас у процесі тестування виявлено низку системних технічних і методологічних питань.

Одним із ключових стало узгодження формату е-ТТН з міжнародним стандартом eCMR, що є важливим для подальшої інтеграції внутрішніх та міжнародних перевезень.

Дорожня карта на 2026 рік

У 2026 році планується поетапний перехід від експериментальної моделі до стабільної системи постійного застосування е-ТТН. Основні напрями роботи:

технічна стабілізація системи;

завершення нормативного врегулювання;

забезпечення готовності бізнесу.

Серед ключових етапів, що заплановані на найближчий час, – завершення розробки всіх типів актів коригування. До кінця 2026 року планується створення спеціалізованих форм е-ТТН, а запровадження обов’язкового використання е-ТТН — з 1 січня 2027 року.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Мінрозвитку офіційно авторизувало перші платформи електронного документообігу (ЕДО), які тепер мають право оформлювати електронні товарно-транспортні накладні (е-ТТН). На цьому етапі мова йде про основну форму ТТН (без спеціальних).