Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,81

--0,04

EUR

51,02

--0,22

Готівковий курс:

USD

43,11

43,00

EUR

51,40

51,20

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Дорожня карта на 2026 рік: як і коли е-ТТН стане обов'язковою для всіх перевізників

перевізник, водій, вантажівка
е-ТТН стане обов'язковою для всіх перевізників. / Freepik

Україна робить рішучий крок у цифровізацію логістики. Міністерство розвитку громад та територій презентувало дорожню карту впровадження електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН). Ера стосів паперу в кабінах фур добігає кінця, а на зміну їм прийде прозора та швидка цифрова модель.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Що зроблено?

Наразі проєкт працює в експериментальному режимі, що дозволяє бізнесу адаптуватися без штрафів та зайвого тиску. Станом на 30 січня 2026 року система е-ТТН перебувала у фазі підключення операторів електронного документообігу (ЕДО). Зокрема:

  • повнофункціональний доступ до системи отримали платформи "Вчасно.ТТН" та M.E.Doc; 
  • на етапі фіналізації договірних процедур – EDIN та Signy; 
  • у тестовому середовищі перебувають Document.Online, Deals, Inn.Logist, СОТА, iFin EDI, Приват24 для бізнесу; 
  • низка платформ готує пакети документів для підключення (зокрема AP Group, "Агроконтроль", ArgiChain, Comarch EDI).

Вже сьогодні електронна форма накладної має таку ж юридичну силу, як і її паперовий аналог.

Технічні питання

Технічним адміністратором приведено формат даних е-ТТН у повну відповідність до чинного законодавства. Водночас у процесі тестування виявлено низку системних технічних і методологічних питань.

Одним із ключових стало узгодження формату е-ТТН з міжнародним стандартом eCMR, що є важливим для подальшої інтеграції внутрішніх та міжнародних перевезень.

Дорожня карта на 2026 рік

У 2026 році планується поетапний перехід від експериментальної моделі до стабільної системи постійного застосування е-ТТН. Основні напрями роботи:

  • технічна стабілізація системи; 
  • завершення нормативного врегулювання; 
  • забезпечення готовності бізнесу.

Серед ключових етапів, що заплановані на найближчий час, – завершення розробки всіх типів актів коригування. До кінця 2026 року планується створення спеціалізованих форм е-ТТН, а запровадження обов’язкового використання е-ТТН — з 1 січня 2027 року.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Мінрозвитку офіційно авторизувало перші платформи електронного документообігу (ЕДО), які тепер мають право оформлювати електронні товарно-транспортні накладні (е-ТТН). На цьому етапі мова йде про основну форму ТТН (без спеціальних). 

Автор:
Тетяна Ковальчук