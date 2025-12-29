Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,06

+0,13

EUR

49,56

+0,13

Готівковий курс:

USD

42,25

42,13

EUR

49,97

49,75

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Цифровізація перевезень: перші три платформи отримали право оформлювати е-ТТН

вантажівка
Перші оператори е-ТТН отримали офіційний статус / Freepik

Міністерство розвитку громад та територій офіційно авторизувало перші платформи електронного документообігу (ЕДО), які тепер мають право оформлювати електронні товарно-транспортні накладні (е-ТТН). На цьому етапі мова йде про основну форму ТТН (без спеціальних). 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Тепер бізнес може повністю відмовитися від паперових копій. Електронна накладна має таку ж юридичну силу, як і її друкований аналог, але значно спрощує життя перевізникам та відправникам вантажів.

Перші авторизовані платформи

Першопрохідцями, які успішно пройшли технічну перевірку та приєдналися до державної системи, стали три оператори платформ електронного документообігу:

  • "Вчасно Сервіс" (платформа "Вчасно.ТТН"); 
  • "M.E.ДОК" (платформа M.E.Doc); 
  • "АТС" (платформа EDI NETWORK).

Як оператори потрапляють до системи?

Процес підключення розпочався у листопаді 2025 року. Щоб отримати право обслуговувати бізнес, кожен оператор проходить суворе тестування на сумісність із державною системою е-ТТН. Лише після підтвердження технічної готовності платформа стає доступною для користувачів. Ті, хто не пройшов перевірку з першого разу, мають можливість виправити помилки та подати заявку повторно.

Дорожня карта

Впровадження системи розбите на чіткі етапи, щоб бізнес міг адаптуватися:

  • грудень 2025 року — повноцінна інтеграція з кабінетом інспектора ДСБТ та реєстрація перших реальних накладних; 
  • до травня 2026 року — поява функціонала для створення актів коригування та активне масштабування системи на весь ринок; 
  • до кінця 2026 року — запуск спеціальних форм е-ТТН (для специфічних груп товарів) та фінальна модернізація платформи.

Чому це важливо?

Як зазначили в Мінрозвитку, система е-ТТН стане єдиною державною цифровою платформою у сфері вантажних перевезень і дозволить забезпечити прозорий облік вантажних перевезень, зменшити витрати бізнесу на документообіг та створити ефективні інструменти для боротьби з нелегальними перевезеннями та перевантаженням доріг.

Нагадаємо, 3 листопада 2025 року стартував прийом заявок від компаній-операторів електронного документообігу (ЕДО) на тестування системи електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН).

Автор:
Тетяна Ковальчук