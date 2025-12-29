Цифровізація перевезень: перші три платформи отримали право оформлювати е-ТТН

Міністерство розвитку громад та територій офіційно авторизувало перші платформи електронного документообігу (ЕДО), які тепер мають право оформлювати електронні товарно-транспортні накладні (е-ТТН). На цьому етапі мова йде про основну форму ТТН (без спеціальних).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Тепер бізнес може повністю відмовитися від паперових копій. Електронна накладна має таку ж юридичну силу, як і її друкований аналог, але значно спрощує життя перевізникам та відправникам вантажів.

Перші авторизовані платформи

Першопрохідцями, які успішно пройшли технічну перевірку та приєдналися до державної системи, стали три оператори платформ електронного документообігу:

"Вчасно Сервіс" (платформа "Вчасно.ТТН");

"M.E.ДОК" (платформа M.E.Doc);

"АТС" (платформа EDI NETWORK).

Як оператори потрапляють до системи?

Процес підключення розпочався у листопаді 2025 року. Щоб отримати право обслуговувати бізнес, кожен оператор проходить суворе тестування на сумісність із державною системою е-ТТН. Лише після підтвердження технічної готовності платформа стає доступною для користувачів. Ті, хто не пройшов перевірку з першого разу, мають можливість виправити помилки та подати заявку повторно.

Дорожня карта

Впровадження системи розбите на чіткі етапи, щоб бізнес міг адаптуватися:

грудень 2025 року — повноцінна інтеграція з кабінетом інспектора ДСБТ та реєстрація перших реальних накладних;

до травня 2026 року — поява функціонала для створення актів коригування та активне масштабування системи на весь ринок;

до кінця 2026 року — запуск спеціальних форм е-ТТН (для специфічних груп товарів) та фінальна модернізація платформи.

Чому це важливо?

Як зазначили в Мінрозвитку, система е-ТТН стане єдиною державною цифровою платформою у сфері вантажних перевезень і дозволить забезпечити прозорий облік вантажних перевезень, зменшити витрати бізнесу на документообіг та створити ефективні інструменти для боротьби з нелегальними перевезеннями та перевантаженням доріг.

Нагадаємо, 3 листопада 2025 року стартував прийом заявок від компаній-операторів електронного документообігу (ЕДО) на тестування системи електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН).