Цифровізація перевезень: перші три платформи отримали право оформлювати е-ТТН
Міністерство розвитку громад та територій офіційно авторизувало перші платформи електронного документообігу (ЕДО), які тепер мають право оформлювати електронні товарно-транспортні накладні (е-ТТН). На цьому етапі мова йде про основну форму ТТН (без спеціальних).
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.
Тепер бізнес може повністю відмовитися від паперових копій. Електронна накладна має таку ж юридичну силу, як і її друкований аналог, але значно спрощує життя перевізникам та відправникам вантажів.
Перші авторизовані платформи
Першопрохідцями, які успішно пройшли технічну перевірку та приєдналися до державної системи, стали три оператори платформ електронного документообігу:
- "Вчасно Сервіс" (платформа "Вчасно.ТТН");
- "M.E.ДОК" (платформа M.E.Doc);
- "АТС" (платформа EDI NETWORK).
Як оператори потрапляють до системи?
Процес підключення розпочався у листопаді 2025 року. Щоб отримати право обслуговувати бізнес, кожен оператор проходить суворе тестування на сумісність із державною системою е-ТТН. Лише після підтвердження технічної готовності платформа стає доступною для користувачів. Ті, хто не пройшов перевірку з першого разу, мають можливість виправити помилки та подати заявку повторно.
Дорожня карта
Впровадження системи розбите на чіткі етапи, щоб бізнес міг адаптуватися:
- грудень 2025 року — повноцінна інтеграція з кабінетом інспектора ДСБТ та реєстрація перших реальних накладних;
- до травня 2026 року — поява функціонала для створення актів коригування та активне масштабування системи на весь ринок;
- до кінця 2026 року — запуск спеціальних форм е-ТТН (для специфічних груп товарів) та фінальна модернізація платформи.
Чому це важливо?
Як зазначили в Мінрозвитку, система е-ТТН стане єдиною державною цифровою платформою у сфері вантажних перевезень і дозволить забезпечити прозорий облік вантажних перевезень, зменшити витрати бізнесу на документообіг та створити ефективні інструменти для боротьби з нелегальними перевезеннями та перевантаженням доріг.
Нагадаємо, 3 листопада 2025 року стартував прийом заявок від компаній-операторів електронного документообігу (ЕДО) на тестування системи електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН).