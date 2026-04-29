Втрати ворога станом на 29 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1526 добу повномасштабної війни становлять 1 328 820 осіб.
Втрати Росії у війні на 29 квітня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 квітня втратила:
- особового складу – близько 1 328 820 (+1 180) осіб;
- танків – 11 894 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 24 486 (+3) од;
- артилерійських систем – 40 825 (+54) од;
- РСЗВ – 1 755 (+0) од;
- засоби ППО – 1 356 (+2) од;
- літаків – 435 (+0) од;
- гелікоптерів – 350 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 262 033 (+1 775) од;
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од;
- кораблі/катери – 33 (+0) од;
- підводні човни – 2 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 92 231 (+245) од;
- спеціальна техніка – 4 146 (+5) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 квітня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
