Втрати ворога станом на 29 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1180 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1526 добу повномасштабної війни становлять 1 328 820 осіб.

Втрати Росії у війні на 29 квітня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 29 квітня втратила:

особового складу – близько 1 328 820 (+1 180) осіб;

осіб; танків – 11 894 (+2) од;

од; бойових броньованих машин – 24 486 (+3) од;

од; артилерійських систем – 40 825 (+54) од;

од; РСЗВ – 1 755 (+0) од;

од; засоби ППО – 1 356 (+2 ) од;

) од; літаків – 435 (+0) од;

гелікоптерів – 350 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 262 033 (+1 775) од;

од; крилаті ракети – 4 579 (+0) од;

кораблі/катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 92 231 (+245) од;

од; спеціальна техніка – 4 146 (+5) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 29 квітня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

