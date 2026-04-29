Потери врага по состоянию на 29 апреля 2026 г. – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1180 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1526 сутки полномасштабной войны составляют 1 328 820 человек.

Потери России в войне на 29 апреля 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 29 апреля потеряла:

личного состава – близко 1 328 820 (+1 180) лиц;

лиц; танков – 11 894 (+2) ед;

ед; боевых бронированных машин – 24 486 (+3) ед;

ед; артиллерийских систем – 40 825 (+54) ед;

ед; РСЗО – 1 755 (+0) ед;

ед; средства ПВО – 1 356 (+2 ) ед;

) ед; самолетов – 435 (+0) ед;

вертолетов – 350 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 262 033 (+1 775) ед;

ед; крылатые ракеты – 4 579 (+0) ед;

корабли/катера – 33 (+0) ед;

подлодки – 2 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 92 231 (+245) ед;

ед; специальная техника – 4 146 (+5) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 29 апреля

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 154 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 12 локациях.

