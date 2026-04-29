Германия договаривается с Польшей о транзите нефти, потому что Россия перекрывает "Дружбу"

Германия ведет переговоры с правительством Польши по дополнительным поставкам нефти для нефтеперерабатывающего завода вблизи Берлина из-за того, что Россия готовится полностью прекратить поставки нефти из Казахстана по нефтепроводу "Дружба" через свою территорию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Казахстан осуществлял транзит сырья на немецкий нефтеперерабатывающий завод Шведт с 2023 года, когда большинство стран Европы отказалось от поставок российской нефти.

Представитель Федерального министерства экономики Германии в комментарии Bloomberg заявил, что прекращение казахстанских поставок не поставит под угрозу работу НПЗ в Германии, даже если Шведт будет работать на "меньших мощностях".

Как пишет Bloomberg, Шведт был построен во времена Советского Союза для переработки российской нефти. После отказа Германии от сырья из РФ завод начал пользоваться трубопроводом из польского Гданьска. В настоящее время правительство Германии ведет переговоры с Польшей о временных дополнительных поставках из Гданьска.

Между тем, в польской логистической нефтяной компании Pern заявили, что готовы согласовать дополнительные поставки в Германию, но не будут подписывать контракты с "Роснефтью".

На днях Reuters писало, что Россия планирует прекратить экспорт нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба" уже с 1 мая. До этого поставки сырья происходили из-за ответвления нефтепровода, проходящего по территории Польши.

Казахстан меняет маршруты нефти из-за остановки транзита по трубопроводу "Дружба"

Советник и официальный представитель Министерства энергетики Казахстана Ассель Серикпаева заявила, что из-за приостановки экспорта нефти по трубопроводу "Дружба" в мае ведомство перераспределило объемы в размере 260 тыс. тонн поставок на другие направления, сообщает Tengri News.

"Эти объемы будут направлены альтернативными и технически отработанными маршрутами: 100 тыс. тонн – в порт Усть-Луга и 160 тыс. тонн – в систему Каспийского трубопроводного консорциума", – пояснила Серикпаева.

По ее словам, несмотря на изменение логистики, Казахстан способен выполнить все обязательства перед мировым рынком, заверила Серикпаева.

Федеральное министерство экономики Германии официально заверило, что возможное прекращение транзита казахстанского сырья по территории России не повлечет за собой энергетический кризис в стране.