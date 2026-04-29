Рента за газ в Украине: как распределили 270 млн грн между областями

АО "Укргаздобыча", входящее в Группу "Нафтогаз", за первый квартал 2026 года уплатило в сводный бюджет 5,4 млрд грн рентных платежей. Из этой суммы более 270 млн грн поступило в местные бюджеты регионов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины".

Сколько получили регионы?

Согласно действующему законодательству, 5% этой суммы – 270,5 млн грн было направлено в местные и областные бюджеты регионов, на территории которых осуществляется добыча углеводородов.

Рентные поступления между областями распределились следующим образом:

Харьковская - 150 млн грн.

Полтавская - 96,6 млн грн.

Львовская - 13,3 млн грн.

Днепропетровская - 3,4 млн грн.

Остальные - 7,2 млн грн.

Напомним, группа "Нафтогаз" завершила 2025 год с существенным падением выручки - до 124,6 млрд грн против 157,8 млрд грн годом ранее. В то же время компании удалось удержать положительный финансовый результат, хотя дочерняя "Укргаздобыча" впервые за несколько лет ушла в минус.

Следует заметить, что в течение 2025 года российские военные систематически обстреливали газодобывающие объекты компании и продолжают это делать в 2026 году. В целом из-за обстрелов в 2025 году газодобывающая отрасль Украины резко ухудшила финансовые результаты : чистая прибыль сократилась в пять раз — до 14,26 млрд грн, а доход уменьшился на 27%, до 132,6 млрд грн.