Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

--0,02

EUR

51,50

--0,26

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,70

51,50

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рента за газ в Украине: как распределили 270 млн грн между областями

гривны
Рента от газодобычи

АО "Укргаздобыча", входящее в Группу "Нафтогаз", за первый квартал 2026 года уплатило в сводный бюджет 5,4 млрд грн рентных платежей. Из этой суммы более 270 млн грн поступило в местные бюджеты регионов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины".

Сколько получили регионы?

Согласно действующему законодательству, 5% этой суммы – 270,5 млн грн было направлено в местные и областные бюджеты регионов, на территории которых осуществляется добыча углеводородов.

Рентные поступления между областями распределились следующим образом:

  • Харьковская - 150 млн грн.
  • Полтавская - 96,6 млн грн.
  • Львовская - 13,3 млн грн.
  • Днепропетровская - 3,4 млн грн.
  • Остальные - 7,2 млн грн.

Напомним, группа "Нафтогаз" завершила 2025 год с существенным падением выручки - до 124,6 млрд грн против 157,8 млрд грн годом ранее. В то же время компании удалось удержать положительный финансовый результат, хотя дочерняя "Укргаздобыча" впервые за несколько лет ушла в минус.

Следует заметить, что в течение 2025 года российские военные систематически обстреливали газодобывающие объекты компании и продолжают это делать в 2026 году. В целом из-за обстрелов в 2025 году газодобывающая отрасль Украины резко ухудшила финансовые результаты : чистая прибыль сократилась в пять раз — до 14,26 млрд грн, а доход уменьшился на 27%, до 132,6 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько