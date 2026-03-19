Прибыли газодобывающей отрасли упали в пять раз из-за атак РФ

Прибыли газодобывающей отрасли упали в пять раз из-за атак РФ / Freepik

В 2025 году газодобывающая отрасль Украины резко ухудшила финансовые результаты: чистая прибыль сократилась в пять раз — до 14,26 млрд грн, а доход уменьшился на 27%, до 132,6 млрд грн. Основной причиной стали российские атаки на инфраструктуру добычи и транспортировки газа.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование VKURSI.

По данным аналитической платформы VKURSI Market BI, в 2024 году отрасль демонстрировала значительно лучшие показатели – 69 млрд грн чистой прибыли при доходе 181,4 млрд грн. В то же время в 2025 году удары по газодобывающим объектам осенью и зимой привели к сокращению производства и существенному росту затрат на восстановление инфраструктуры.

Ухудшение коснулось и ключевых игроков. Укргаздобыча по итогам 2025 года зафиксировала убыток в 5,5 млрд грн, тогда как годом ранее компания получила 52,6 млрд грн прибыли.

В то же время прибыль отрасли фактически сформировали несколько компаний. Совокупно четыре лидера обеспечили 14,41 млрд грн, что почти равно общему финансовому результату сектора. Остальные участники рынка работали с убытками или минимальной рентабельностью.

Самые прибыльные компании

Самой прибыльной компанией стала "Надра-Геоинвест" с результатом 5,39 млрд грн, что на 50% больше, чем в 2024 году. Второе место заняло "Нефтегаздобыча" (4,33 млрд грн), которое входит в группу System Capital Management Ринат Ахметов. Третью позицию заняла "Нефтегаздия" с прибылью 3,36 млрд грн.

Дальше идут:

  • ООО "Горизонты" – 1,33 млрд грн,
  • ООО "Стрыйнефтегаз" – 909,61 млн грн,
  • ООО "МНД Тиновское" - 806,79 млн грн,
  • ЧАО "Добыточная компания "Укрнефтебурение" - 729,19 млн грн,
  • ЧП "Нордик" - 632,30 млн грн,
  • ООО "Велл Ко" - 579,74 млн грн,
  • ЧП "Проект-Строй" - 457,69 млн грн,
  • ООО "Компания "Технокомсервис" - 457,69 млн грн,
  • ООО "Недра Олесская" – 313,00 млн грн,
  • ООО "Гео-Надра-Инвест" – 245,34 млн грн,
  • ООО "Бистрицкое Инвест" - 243,51 млн грн,
  • ООО "Первая Украинская Газонефтяная Компания" - 212,64 млн грн,
  • ООО "Энергия-95" – 186,35 млн грн,
  • ООО "Недрагаз" – 101,27 млн грн.

Отдельные бизнес-группы показывают существенное присутствие в секторе. В частности, компании, связанные с предпринимателем Зиновий Козицкий, а также структуры, аффилированные с семьей Николай Злочевский, контролируют ряд прибыльных активов.

Несмотря на всеобщее падение, в отрасли фиксируются и точечные прорывы. К примеру, Надра Олеська смогла перейти от убытков к прибыли в 313 млн грн, увеличив доход в десятки раз.

В целом, по оценкам аналитиков, рынок остается высококонцентрированным: основную прибыль формируют несколько крупных игроков, в то время как значительная часть компаний имеет иностранную или оффшорную структуру собственности. Это подчеркивает уязвимость отрасли к внешним шокам и зависимость от ограниченного круга бенефициаров.

Добавим, в начале марта в Полтавской области в результате атаки российских дронов часть объектов газодобычи группы "Нефтегаз" прекратила работу.

Автор:
Татьяна Гойденко