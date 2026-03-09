Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Готівковий курс:

USD

44,05

43,85

EUR

51,50

51,15

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Нафтогаз" зупиняє газовидобуток частини об’єктів у Полтавській області через російську атаку

атака на газовидобувні об'єкти
Росіяни другу добу поспіль атакують дронами газовидобувні об'єкти на Полтавщині / Нафтогаз

У Полтавській області внаслідок атаки російських дронів 8 березня частина об’єктів газовидобутку групи "Нафтогаз" припинила роботу.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в компанії.

"Другу добу поспіль Росія дронами масовано атакує газовидобуток "Нафтогазу" на Полтавщині. Роботу частини об’єктів довелося зупинити", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постраждалих немає, однак зафіксовано пошкодження й втрати.

Фахівці компанії спільно з підрозділами ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Триває оцінка пошкоджень", — зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

У компанії також нагадали, що від початку повномасштабного вторгнення 312 працівників групи "Нафтогаз" загинули від рук росіян.

У Полтавській ОВА повідомляли, що вночі та вранці 8 березня російські дрони атакували одне з промислових підприємств у Миргородському районі області. Пошкоджень зазнало виробниче обладнання.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

28 лютого повідомлялося, що росіяни завдали удару по газовидобувному об'єкту в Харківській області, що призвело до розгерметизації обладнання.

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 401 атаку на інфраструктуру групи "Нафтогаз". Лише у 2025 році зафіксовано 229 атак — більше, ніж за попередні три роки разом. Загалом з 2022 року по об’єктах компанії застосовано понад 1 700 засобів ураження, включно з ракетами, дронами і артилерією.


Автор:
Світлана Манько