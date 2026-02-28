Російські війська вдарили по газовидобувному об’єкту на Харківщині

Вночі російські війська обстріляли об’єкт газовидобувної інфраструктури групи "Нафтогаз України" на Харківщині.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Унаслідок удару суттєво пошкоджено обладнання, сталася розгерметизація.

Голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький повідомив, що працівники компанії оперативно локалізували ситуацію. Наразі на місці працюють підрозділи ДСНС України та аварійні бригади компанії.

У "Нафтогазі" зазначили, що координують дії з усіма відповідними службами.

Нагадаємо, кілька днів тому Росія атакувала об’єкти зберігання газу та виробничі потужності "Нафтогазу" на Харківщині та Чернігівщині. Сумарно ворог застосував близько 60 ударних дронів.