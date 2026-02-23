"Нафтогаз" вперше постачає скраплений газ через термінал у Німеччині

“Нафтогаз України” у партнерстві з TotalEnergies вперше доставляє скраплений природний газ (LNG) через німецький термінал Deutsche ReGas на острові Рюген.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.

"Нафтогаз" забезпечує стабільні поставки газу

Після регазифікації газ транспортуватиметься трубопроводами через Польщу до України для забезпечення потреб країни вже в лютому.

Голова правління Deutsche ReGas, Інго Вагнер, відзначив, що поставка стала можливою завдяки професійній та довірчій співпраці всіх партнерів. Він також підкреслив, що Deutsche ReGas є єдиним у Німеччині LNG-терміналом, який фінансується та експлуатується приватними компаніями, і його діяльність робить вагомий внесок у енергетичну безпеку України, що підтверджує стратегічне значення терміналу для Центральної та Східної Європи.

Сергій Корецький, голова правління "Нафтогазу", зазначив, що нинішня зима є найскладнішою з початку війни через постійні обстріли газової інфраструктури та екстремально низькі температури. Він додав, що команда Нафтогазу системно працює з міжнародними партнерами над диверсифікацією джерел і маршрутів постачання, щоб забезпечити стабільні поставки газу для українців. Корецький підкреслив, що нове партнерство відкриває для України надійний маршрут імпорту на поточний рік, а поточна угода є лише першим кроком на шляху до довгострокового співробітництва.

Варто зауважити, що "Нафтогаз" і польська компанія Orlen також домовилися про поставку американського скрапленого газу (LNG) до України обсягом до 300 млн кубометрів. Паливо надійде вже у першому кварталі 2026 року.