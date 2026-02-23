Запланована подія 2

"Нафтогаз" впервые поставляет сжиженный газ через терминал в Германии

газ
Украина получила первую поставку регазифицированного газа из Германии / Нафтогаз

"Нафтогаз Украины" в партнерстве с TotalEnergies впервые доставляет сжиженный природный газ (LNG) через немецкий терминал Deutsche ReGas на острове Рюген.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

"Нафтогаз" обеспечивает стабильные поставки газа

После регазификации газ будет транспортироваться по трубопроводам через Польшу в Украину для обеспечения потребностей страны уже в феврале.

Председатель правления Deutsche ReGas, Инго Вагнер, отметил, что поставка стала возможной благодаря профессиональному и доверительному сотрудничеству всех партнеров. Он также подчеркнул, что Deutsche ReGas является единственным в Германии LNG-терминалом, который финансируется и эксплуатируется частными компаниями, и его деятельность вносит весомый вклад в энергетическую безопасность Украины, что подтверждает стратегическое значение терминала для Центральной и Восточной Европы.

Сергей Корецкий, председатель правления "Нафтогаза", отметил, что нынешняя зима является самой сложной с начала войны из-за постоянных обстрелов газовой инфраструктуры и экстремально низких температур. Он добавил, что команда "Нафтогаза" системно работает с международными партнерами над диверсификацией источников и маршрутов поставок, чтобы обеспечить стабильные поставки газа для украинцев. Корецкий подчеркнул, что новое партнерство открывает Украине надежный маршрут импорта на текущий год, а текущее соглашение является лишь первым шагом на пути к долгосрочному сотрудничеству.

Следует отметить, что "Нафтогаз" и польская компания Orlen также договорились о поставке американского сжиженного газа (LNG) в Украину объемом до 300 млн кубометров. Топливо поступит уже в первом квартале 2026 года.

Автор:
Ольга Опенько