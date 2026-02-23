Запланована подія 2

Импорт газа через Route 1: в марте "Нафтогаз" получит 75 млн куб м СПГ через греческий терминал

греческий терминал LNG Revithoussa
Греческий терминал LNG Revithoussa. Фото: Whessoe Engineering Limited.

23 февраля на аукционе по бронированию мощностей совместного продукта Route 1 реализовано все предложенные лоты на март – около 2,41 млн куб м в сутки. Всего за месяц НАК "Нафтогаз Украины" получит почти 75 млн кубов сжиженного природного газа из греческого терминала LNG Revithoussa.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ExPro.

Для сравнения, в январе 2026 года мощности по этому маршруту не бронировались, а в феврале объем составил 4,5 тыс. кубометров в сутки.

Детали маршрута

Совместный продукт Route 1 действует с июля 2025 г. и позволяет осуществлять импорт из греческого терминала LNG Revithoussa по сниженным тарифам.

Поставки будут производиться в рамках договора с компанией Atlantic See LNG Trade. Этот ресурс станет первой партией американского сжиженного газа, поступившего в Украину через греческое направление.

В отличие от Route 1, мощности по другим направлениям на март остались невостребованными. В частности, аукционы по таким маршрутам не состоялись из-за отсутствия заявок через маршруты:

  • Route 2 – из греческого LNG терминала Alexandrupolis;
  • Route 3 – точка входа с TAP (азербайджанский газ).

Таким образом, в марте импорт природного газа из южного направления будет сосредоточен исключительно на маршруте через терминал Revithoussa.

Напомним, 26 января состоялись аукционы по бронированию месячных мощностей для импорта природного газа в Украину общими маршрутами Route 1, 2 и 3, по которым голубое топливо может поступать из Греции в Украину. Является диким маршрутом, где были забронированы мощности на импорт стал Route 1. На февраль забронировали около 4,5 тыс. куб. м в сутки мощностей или почти 130 тыс. куб. м в месяц.

Автор:
Татьяна Ковальчук