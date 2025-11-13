Импорт сжиженного газа в Украину превысил 82 тысячи тонн: какие компании в лидерах

Топливные компании Украины в октябре увеличили импорт сжиженного газа (LPG) на 19%, до 82,3 тыс. т. По сравнению с прошлым годом рост составил 16%. Крупнейшими импортерами стали "БРСМ-Нефть" и "Вигазтрейд".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Enkorr.

Несмотря на общий рост, поставки на юг были неритмичны из-за погодных условий, что приводило в определенное время к легкому дефициту ресурса в центральных и северо-восточных регионах. К концу месяца почувствовали нехватку и западные регионы из-за отсутствия газа из ORLEN Lietuva, вызванной ремонтом.

Импорт LPG в Украину в октябре 2025 года / Enkorr

В октябре поставки на юг достигли рекордных показателей – 65,3 тыс. т (+28% к объемам сентября), что составляет 79% общего импорта. Спрос на ресурс по этому направлению обеспечили более низкие цены по сравнению с мероприятием и уменьшение предложений внутренних производителей.

"Весь месяц поставки из отдельных базисов внутренних производителей отсутствовали. Компенсировал их импорт, а именно юг. Газ оттуда благодаря ценам, которые предлагали южные трейдеры, доезжал и в Ровенскую, Житомирскую, Винницкую. Не говоря уже о центральных и северо-восточных регионах", — рассказал один из импортеров.

С запада, откуда въехало 17 тыс. т газа (-7%), ресурс грузился в большинстве из Польши (8 тыс. т, что в 2,6 раза больше по сравнению с сентябрем). Из этой страны импортировали газ преимущественно из терминалов Bialchem Group, Pakar Jacek и Barter (суммарно 5,8 тыс. т горючего или 73% поставок из страны).

Стабильно увеличиваются объемы поставок из Латвии: в прошлом месяце оттуда было завезено 3,2 тыс. т газа (+39% к сентябрю). Основным фактором роста спроса на латвийский ресурс является цена. В середине октября Latvijas Propana Gaze предлагал пропан с наценкой €95-98/т до средних октябрьских котировок, что было достаточно выгодно.

В целом первенство в снабжении сохраняет Румыния: 27,6 тыс. т (+36%). Наибольшие объемы заехали от Vixon Gas для "Вигазтрейда" (6,1 тыс. т). Поставки из Болгарии выросли до исторического максимума в 13,7 тыс. т, превзойдя объемы из Турции.

Импорт из Турции в октябре снизился на 27%, к минимальным с марта этого года 12,8 тыс. т. Впервые была отгружена партия газа объемом 2,1 тыс. т из турецкого порта "Дортйол" (Dörtyol) трейдером AGTG.

Первая двойка крупнейших импортеров осталась неизменной — "БРСМ-Нефть" и "Вигазтрейд", которые увеличили отгрузку на 14% каждый, соответственно до 11,8 и 8,2 тыс. т. увеличил объемы растаможки GT Group (до 5,4 тыс. т).

Топ-10 импортеров LPG в октябре 2025 года / Enkorr

